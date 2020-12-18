來自MEの聖誕暖心禮：全室循環的暖意　冷暖空調為家加溫

▲三菱電機（Mitsubishi Electric）匠心，為世界用心。

圖、文／三菱電機提供

冷冷的聖誕節，最適合傳達暖暖的心意給所愛之人。溫暖的話說起來彆扭，那麼就學ME用行動證明真感情吧！寒流來襲之前，ME想把匠心打造的空調暖房功能推薦給大家。

【全室暖房】不偏心、更安全

台灣不像日本住宅，常備有地熱設施，冬季又是難耐的濕冷氣候，因此更講究室內加溫設備。常有人糾結是否安裝「冷暖空調」，還是買「電暖器」就好呢？

ME就說一句話：對家人的暖心，不能偏心！空調相較於電暖器，擁有更全面的加溫效果，能讓室內溫度更「均勻」升溫，再透過廣域送風，使每個角落都溫暖起來、顧及每位家人，以及身體每個部位。

這是什麼意思呢？許多年長者因血液循環差、末梢神經遲鈍（例如糖尿病友），電暖器直吹或是碰觸到都容易發生燙傷意外。空調暖氣出風溫度相對緩和，家中有長者、嬰兒、寵物，都能放心使用！

【暖意流通】匠心打造，省電ME技

講到暖氣，免不了「耗電」的疑慮。大丈夫～使用廣域送風，不用一直調高溫度就能讓全室各個角落暖意有感！除此之外，ME最自豪的Easy Clean簡易清潔設計，能輕鬆地清潔空調，進而節省約30%的電費，一年四季舒適又節能。

ME再偷偷告訴你～暖氣專用的「省電ME技」：開啟DC電風扇（循環扇）向天花板吹送，讓熱空氣下沉產生對流，暖房更有感！三菱電機空調+循環扇不只是夏季涼伴，更是冬季暖心益友。

【真感情的風】無分季節，全年守護

三菱電機源自日本純正血統的深刻洞察，打造適合全世界的冷暖空調，ME的匠心全年無休。今年聖誕節，與家人共聚的美好時刻，讓ME真感情の暖風，為你傳達心中的暖意吧！

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網。

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ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！

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