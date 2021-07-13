大金空調技術領先環保高效愛地球　清淨舒適省電一級棒

▲和泰大金總經理林鴻志表示，大金身為全球空調業的領導龍頭，一直堅持不懈努力提高技術水準，為社會做出貢獻。

圖、文／大金提供

大金空調專業創新服務，為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。日前日本大金更宣布，研發出電動車空調用的新型節能冷媒，可讓電動車續航里程提高 50%；空調是藉由壓縮冷媒產生的熱提高或降低溫度，大金藉由調整新型冷媒成分，使沸點降至攝氏零下 40 度左右，比一般產品低 10~15 度，藉此降低壓縮所耗功率。採用新型冷媒後，電動車續航里程可較現行200公里增加至 300公里。產品已於美國國際汽車工程師學會接受性能、安全性等相關測試，此新型冷媒預計 2025 年商品化。

和泰大金總經理林鴻志表示：「大金身為全球空調業的領導龍頭，一直堅持不懈地努力提高技術水準，通過持續不斷地向市場推出高度個性化商品、高附加價值商品、解困專案型商品以及現有商品的新用途開發等，為社會做出貢獻。」

R32環保新世代冷媒空調與R410A冷媒相比，有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性。依據日本大金最新公布數據，自2012年大金推出全球第一台R32環保冷媒家用空調以來，統計至去年12月，估算全球各空調品牌銷售R32空調已超過1.4億台，減少全球約2.3億噸二氧化碳排放，為減緩地球暖化做出巨大貢獻。

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