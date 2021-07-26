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大金空調再擴大無償開放　R32環保冷媒專利至300件

大金空調（圖／業者提供）

圖、文／大金提供

減緩地球暖化，刻不容緩。2012年日本大金開發出R32新世代環保冷媒機種，並將相關專利技術無償提供給各國，目前已有超過80家製造廠商和大金締結契約，取得免費使用專利，其中包括台灣、歐盟及全球多個國家。在全球環保意識抬頭的潮流下，全世界已有約100個國家採用銷售R32冷媒空調。

依據日本大金最新公布數據，自2012年大金推出全球第一台R32環保冷媒家用空調以來，統計至去年12月全球各空調品牌銷售R32空調已超過1.4億台，減少全球約2.3億噸二氧化碳排放，為減緩地球暖化做出巨大貢獻。

最近，日本大金針對「使用HFC- 32（R32）單一冷媒空調機，包含製造及銷售的不行使專利權誓約」再新增了123件專利對象，擴大至約300件的專利對象可不需事前經過大金工業許可或簽訂合約即可無償使用。相較過去使用的冷媒，希望進一步讓對地球暖化影響較小的R32冷媒更為普及。

和泰大金總經理林鴻志表示：「大金身為全球空調業的領導龍頭，專業專精，一直堅持努力提高技術水準，以及環保節能的重大使命。和泰大金率先推廣環保節能的R32新世代空調，大金空調2021年家用全系列使用對地球環境最友善的R32環保冷媒，在節能表現上更是卓越，橫綱系列、大關系列、經典以及多聯系列，全部能效一級。台灣市場與全球同步，始終引進最先進產品帶給消費者最佳的空氣品質體驗！」

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