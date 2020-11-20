換氣x濾淨x循環　ME打造金三角守護居家空氣品質

▲ 三菱電機(Mitsubishi Electric) 匠心，為世界用心

圖、文／三菱電機提供





大家知道嗎？台灣跟日本一樣，冬天都受到季風和冷氣團帶來的PM2.5影響，不只冷還得面對壞空氣襲擊，許多家庭因此門窗緊閉，卻忽略了可能造成的危害。這次ME要將日本最流行的室內空氣三大守護者介紹給各位，讓我們從「換氣」「濾淨」「循環」建立守護居家空氣的金三角！

家家戶戶都有的空調，屬於「室內循環」並沒有換氣功能，因此若空氣中布滿塵埃與黴菌，不僅吹送的「風氣」不佳，也容易讓空調內部滋生細菌、黴菌！為此，ME打造三菱電機空調獨家DBC奈米複合塗層，杜絕髒污附著；另有奈米白金抗菌濾網，加強集塵效果並吸附異味，才能讓冷、暖氣、送風功能，都有好空氣、開得好安心。

至於開了空調的密閉空間要如何換氣？不想開門窗的季節又要如何濾淨空氣正循環呢？別擔心，ME都幫你準備好了。



【換氣】像源頭活水讓生活更清新

東北季風來襲，天氣冷颼颼又夾帶塵霾，大家選擇緊閉門窗躲在家中，然而ME問問大家，是否有容易頭暈、昏昏沈沈的經驗呢？尤其越新、氣密性越佳的新式住宅，越容易感受這種「悶悶的」不適感。隨著空氣濾淨的概念普及，近年來日本家庭也越來越重視「換氣」的必要性。

因為室內二氧化碳濃度會隨著時間逐漸提高，總不能要各位不呼吸吧～哈哈！所以ME研發居家空氣守護者「三菱電機全熱交換器」導入室外空氣調節接近室溫，同步經由濾網再送進屋內，不造成冷、暖氣額外負擔，又能確保空氣的新鮮流通。無論因為冬季門窗緊閉、或者後疫情時代長時間居家，ME的全熱交換器是為您打造24小時「全室換氣」的最佳幫手！

【濾淨、循環】減少雜質提高生活品質

第二位居家空氣守護者，就是四月份與大家介紹過的「空清循環扇」，輕鬆裝置在天花板仿若家中隱形的白金級口罩，以三菱電機獨特「Plasma Quad D 電漿技術」靜電集塵裝置，不僅抑制病毒與細菌、捕捉PM2.5等有害物質，多孔質陶瓷過濾器還能去除異味，讓您呼吸清淨好空氣。冬季戶外的髒空氣，就讓MEの三位守護者，為居家帶來24小時低耗能高品質循環，排除雜質、靜心生活。

面對變化，MEの匠心持續進化

時代在變，面對惡化的空氣污染、新式建築的高氣密性設計，職人的匠心之作也不斷推陳出新啊！透過【換氣】【濾淨】【循環】三大功能，三菱電機打造居家空氣的金三角防護，讓您也能安心在室內環境享用空調設備，這就是ME（Mitsubishi Electric）60年來想讓世界吹起美好之風的執著。

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網

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ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！



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