港人來台「攬才或攬財？」　陸委會：嚴審假投資真移民案件

▲外傳香港向華強夫妻有意投資移民台灣。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／台北報導

香港影視大亨向華強夫婦發言一向親中，近日傳出有意投資移民來台。外界憂心，台灣方面吸引港人來台投資究竟是「攬財或攬才？」對此，陸委會副主委李麗珍今（17日）表示，投審會特別希望落實核准，真心來台投資或對經濟產業有幫助的專業人才，我們都非常歡迎移民來台。

李麗珍說，去年核准港人投資來台居留人數是5000多個，今年是有7474人。目前，台灣方面非常需要對於經濟產業發展有幫助的專業人才，都是非常歡迎。「目前也有修外國人專業人才的法案，已經完成預告。當然也要兼顧國家安全以及防疫相關措施。」所謂假投資真移民，未來會更加嚴格審查。

▲ 陸委會副主委李麗珍 。（圖／記者任以芳攝）

另外，今年3月經濟部投審會針對港人投資移民條件，原本的600萬元又加上其他條件，包含一間實體店面，兩位台灣僱員等相關規定，可能讓一些想來投資港人因資金不足，無法投資移民來台。

李麗珍表示，今年3月以後，接到許多投資移民審查，也發現很多申請來投資移民的案件，取得身份後，把資金撤出去，所謂「假投資真移民」的弊端，投審會特別希望能夠落實所謂的實際投資，真的來投資，才給他移民。

回歸到原本設計，李麗珍說，「真的有投資就給來台身份，所以應該不會出現有提高門檻的狀況。」必須確保真的想要投資移民案件，不是用假冒的方式，取得身份就撤資。

至於談到台灣方面吸引港人投資來台是「攬財？或攬才？」李麗珍近一步回應，我們已經成立一個交流辦服務辦公室，進行全面性協助，比如說，要來旅遊或來台投資、教學、就業等，我們都會給予一些協助。