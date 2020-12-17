月球樣本是否與美國分享？　中國航天局：取決於美方態度

▲嫦娥五號返回地球。（圖／翻攝中國航天科技集團五院）

記者楊庭蒝／綜合報導

攜帶月球土壤樣本的嫦娥五號返回器今（17）日凌晨返抵地球，在內蒙古四子王旗著陸，同日下午，大陸國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華在記者會上指出，土壤樣本將入藏國家博物館向公眾展示，至於是否會將樣品分享給美國國家航空航天局（NASA），則要取決於美國政府的態度。

在記者會上吳艷華接著指出，根據《外太空條約》規定，外太空資源是人類的共同財富，中國政府會依照條約執行，願意與各國志同道合的機構和科學家共享，但美國政府在2011年通過了《沃爾夫條款》，限制了NASA和白宮科技政策辦公室的任何聯合科學活動與中國政府進行技術交流，所以未來是否有合作機會，端看美國政府政策而定。

▲國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華。（圖／CFP）

對於美方無論是政府單位、企業機構與科學家等，吳艷華表示，中方願意在平等互利、和平利用、合作共贏原則基礎上，與美方展開友好合作關係。

大陸國家航天局新聞發言人許洪亮表示，這是近44年來人類再次獲得月球的樣品，受到國際同行的關注，除了紛紛發來賀電外，也表明了共同研究、合作的意願，目前中國國家航天局與40多個國家簽訂了140多份合作協議，且深度參與了18個國際組織的相關工作，並強調，「中國航天局一直是按照共商、共建、共享的原則來開展相關國際合作的。」

►人人都愛尼龍包、新款實用耐用