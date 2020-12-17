「嫦娥五號」帶回2公斤月球樣品　將用於科研、博物館展示及教育

▲嫦娥五號著陸 。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「嫦娥五號」返回器17日攜帶2公斤月球品返回地球，大陸國家航天局副局長、探月工程副總指揮吳艷華表示，月球樣品將主要用於三個目的，一是用於科學研究；二是一部分樣品將用於博物館展示和科普教育；三是根據國際合作公約，與世界各國科學家共享。

吳艷華指出，嫦娥五號任務創造了五項中國「首次」，一是在地外天體的採樣與封裝，二是地外天體上的點火起飛、精準入軌，三是月球軌道無人交會對接和樣品轉移，四是攜帶月球樣品以近第二宇宙速度再入返回，五是建立中國月球樣品的存儲、分析和研究系統。

吳艷華提到，後續，將依據月球樣品及數據管理辦法，廣泛徵集合作方案，鼓勵國內外更多科學家參與科學研究，力爭獲得更多科學成果。

國家航天局新聞發言人許洪亮也說，國家航天局與40多個國家簽訂了140多份合作協議，並且深度參與了18個國際組織的相關工作，「月球樣品是人類共同的財富，我們願意以平等互利、互惠互利的方式跟國際同行開展合作。」

許洪亮提到，科學研究是有規律的，而且中國也按照聯合國有關的條約、法規，按照有關規定，為了做好月球樣品的管理工作和數據共享工作，國家航天局將專門印發月球樣品的管理辦法和後續管理政策。

許洪亮強調，後續將與相關科技部門，共同向國際同行發出徵集月球樣品分析的相關方案，同時也會組織國內外的相關科學家，對方案進行遴選，開展一些成果的共享，共同研究，包括一些數據開放相關的工作。