　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調負評多於正評　蘇貞昌：院長是高耗損的工作

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政組 解釋發票報帳事情。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

近來內閣改組消息頻傳，總統蔡英文16日出席活動時特別喊出「衝衝衝，院長加油」。行政院長蘇貞昌17日受訪表示，總統跟行政院長是最知道彼此辛苦，「行政院長是高耗損的工作，沒有說做得人人都滿意」，有些政策該推出有些人不高興，事後證明這樣的堅持還是對的。

蘇貞昌下午出席第3屆政府服務獎頒獎典禮。對於蔡英文特別比出手勢喊加油，蘇貞昌會前受訪表示，「總統昨天跟我講她練『衝衝衝』還練了好一下子，昨天見面也給我比衝衝衝，跟我談了很多的事情」。

蘇貞昌指出，在台灣，總統跟行政院長是最知道彼此辛苦，要為國家做事、為人民服務，要成功有多不簡單，總統一直肯定行政團隊的努力，讓台灣今年能守住非洲豬瘟、疫情，且經濟成績亮眼，但還是有許多需要努力的地方，希望能越來越好。

對於民調顯示蘇貞昌滿意度高於前兩任行政院長賴清德和林全，但不滿意度略高，蘇貞昌表示，「行政院長是高耗損的工作，沒有說做得人人都滿意，我們知道天公伯也難做，如果下雨，那要曬穀子的人不滿意，要插秧的就很高興，如果出太陽，那曬磚塊的很滿意很高興，但要播種的就不高興，所以很難啦！」

蘇貞昌提到，行政院長扛著這麼重的責任，做著這麼艱苦的工作，「我還是有覺悟」，很感謝整個團隊齊心努力，守護非洲豬瘟，防疫也做出全世界第一名，經濟也是非常亮麗，但還是有些地方民眾還是有疑慮，還要努力，也謝謝各界給的指教和支持，林全和賴清德都是很努力一個階段一個階段、一棒接一棒，在蔡英文的領導下台灣能越來越好，也希望能帶給全民更好。

蘇貞昌提及，再過10來天就是新的一年，希望艱苦的2020趕快過去，希望為人民更好，哪怕是多一片口罩，每一片減少一塊錢，都是經過多少人的努力才做出來，有些事情剛開始做的時候，有些人不高興，像是當初管制口罩出口，就有人罵他狗官，事後看看是多麼辛苦才能讓大家有口罩可以用。

蘇貞昌舉例，一開始三倍券發行的時候，也是有人主張不能發三倍券、要發現金，但對照日本，每人發10萬塊日幣，結果銀行存款增加，消費卻減少，而台灣三倍券讓國內內需大大幅成長，同時也讓零售、百貨業銷售成績不僅大幅成長，比去年沒疫情的時候還好，很多決策政府絞盡腦筋想做好，剛開始的時候不一定大家想法一樣，事後結果證明這樣的堅持還是對的。

蘇貞昌說，政府不一定每一件都做對，但用心想做好，這個心意請不要懷疑，基層公務人員是多麼辛苦，做的過程中難免有人不滿意，守住疫情多麼不簡單，請大家給基層公務人員、做事的人一點肯定跟溫暖，「個人民調高低不算什麼」。

ET快訊
下波「急凍4天」時間點出爐　低溫探13°C
LINE打「聖誕」沒效　要輸這三組關鍵字才有彩蛋
快訊／法國總統馬克宏確診新冠　將隔離7天
「屏東巨獸」仰頭曬日光　成功抓到了！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨：江啟臣替蘇偉碩錯假訊息背書　別拿言論自由當造謠遮羞布

內政部修正社會團體財務處理辦法　讓財務處理更自主

蕭美琴盼台美簽署「避免雙重課稅協定」　增加企業投資吸引力

民調負評多於正評　蘇貞昌：院長是高耗損的工作

萌娃齊喊小英老師好！　蔡英文赴幼兒園「手作湯圓」推官兵托育

俄舞團44人隔離處在福華飯店　黃珊珊：希望一致到集中檢疫所

AIT反擊國民黨：政治人物散播不實資訊　引發無根據焦慮沒意義

羅智強控萊劑有毒明赴警局自首　證據是「蔡英文拿毒牛標語趴趴走」

黃子哲轟政府打壓蘇偉碩：台灣將會成為「查水表共和國」！

減稅小確幸！基本生活費調7千　蘇貞昌：政府跟人民努力的成績

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

民進黨：江啟臣替蘇偉碩錯假訊息背書　別拿言論自由當造謠遮羞布

內政部修正社會團體財務處理辦法　讓財務處理更自主

蕭美琴盼台美簽署「避免雙重課稅協定」　增加企業投資吸引力

民調負評多於正評　蘇貞昌：院長是高耗損的工作

萌娃齊喊小英老師好！　蔡英文赴幼兒園「手作湯圓」推官兵托育

俄舞團44人隔離處在福華飯店　黃珊珊：希望一致到集中檢疫所

AIT反擊國民黨：政治人物散播不實資訊　引發無根據焦慮沒意義

羅智強控萊劑有毒明赴警局自首　證據是「蔡英文拿毒牛標語趴趴走」

黃子哲轟政府打壓蘇偉碩：台灣將會成為「查水表共和國」！

減稅小確幸！基本生活費調7千　蘇貞昌：政府跟人民努力的成績

民進黨：江啟臣替蘇偉碩錯假訊息背書　別拿言論自由當造謠遮羞布

影像編輯更靈活！iOS 14.3新增Apple ProRAW功能

村口一夜冒出「90座墳墓」！居民開挖見「詭異遺骸」嚇壞

《鬼滅》盜錄太嚴重！《FGO劇場版》日方取消台灣提早上映優待

月球樣本是否與美國分享？　中國航天局：取決於美方態度

初次見面巨嬰可可狂貼她肚子　奴才聽一句話驚呆：是暖男！

羅智強聲援蘇偉碩反萊牛18日「自首」　信義分局：依法處理

內政部修正社會團體財務處理辦法　讓財務處理更自主

兒子一直說沙發有東西！媽以為幻想玩伴...蹲下見大眼偷渡客嚇翻

王棠云2歲兒學照顧早產妹　秀秀怪獸玩偶Q爆

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

「我只是個小醫生」　蘇偉碩恐面臨3年徒刑：醫界寒蟬效應

俄舞團隔離飯店曝光！北市：盼到集中檢疫所

醫師反萊豬遭警約談！　謝龍介回應了

民團曝「廢萊豬行政命令」調查　綠營竟僅1人反對

台中勞工局長捲婚外情…遭爆「與人妻上摩鐵」

醫師「反萊豬」被約談　國民黨：民進黨已成民主怪獸

醫稱萊劑比搖頭丸毒挨告　民眾黨團籲：停止壓制言論自由

馬英九PO美食遭歪樓「眼睛」　衝Google熱搜冠軍

楊志良：我說萊豬有毒　請也通知我去派出所

NCC對7頻道開罰！中天還有舊案未了

蔡英文令民進黨全力捍衛國防預算

蘇偉碩2012年砲轟馬政府「要我們吃毒」

蔡政府再減稅　綠委：20年唯一不舉債政府

新北通過外送平台條例　「每日送餐不得超過12小時」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

林莎遭拍床照　超兇畫面瘋傳！

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面