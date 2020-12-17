民調負評多於正評　蘇貞昌：院長是高耗損的工作

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

近來內閣改組消息頻傳，總統蔡英文16日出席活動時特別喊出「衝衝衝，院長加油」。行政院長蘇貞昌17日受訪表示，總統跟行政院長是最知道彼此辛苦，「行政院長是高耗損的工作，沒有說做得人人都滿意」，有些政策該推出有些人不高興，事後證明這樣的堅持還是對的。

蘇貞昌下午出席第3屆政府服務獎頒獎典禮。對於蔡英文特別比出手勢喊加油，蘇貞昌會前受訪表示，「總統昨天跟我講她練『衝衝衝』還練了好一下子，昨天見面也給我比衝衝衝，跟我談了很多的事情」。

蘇貞昌指出，在台灣，總統跟行政院長是最知道彼此辛苦，要為國家做事、為人民服務，要成功有多不簡單，總統一直肯定行政團隊的努力，讓台灣今年能守住非洲豬瘟、疫情，且經濟成績亮眼，但還是有許多需要努力的地方，希望能越來越好。

對於民調顯示蘇貞昌滿意度高於前兩任行政院長賴清德和林全，但不滿意度略高，蘇貞昌表示，「行政院長是高耗損的工作，沒有說做得人人都滿意，我們知道天公伯也難做，如果下雨，那要曬穀子的人不滿意，要插秧的就很高興，如果出太陽，那曬磚塊的很滿意很高興，但要播種的就不高興，所以很難啦！」

蘇貞昌提到，行政院長扛著這麼重的責任，做著這麼艱苦的工作，「我還是有覺悟」，很感謝整個團隊齊心努力，守護非洲豬瘟，防疫也做出全世界第一名，經濟也是非常亮麗，但還是有些地方民眾還是有疑慮，還要努力，也謝謝各界給的指教和支持，林全和賴清德都是很努力一個階段一個階段、一棒接一棒，在蔡英文的領導下台灣能越來越好，也希望能帶給全民更好。

蘇貞昌提及，再過10來天就是新的一年，希望艱苦的2020趕快過去，希望為人民更好，哪怕是多一片口罩，每一片減少一塊錢，都是經過多少人的努力才做出來，有些事情剛開始做的時候，有些人不高興，像是當初管制口罩出口，就有人罵他狗官，事後看看是多麼辛苦才能讓大家有口罩可以用。

蘇貞昌舉例，一開始三倍券發行的時候，也是有人主張不能發三倍券、要發現金，但對照日本，每人發10萬塊日幣，結果銀行存款增加，消費卻減少，而台灣三倍券讓國內內需大大幅成長，同時也讓零售、百貨業銷售成績不僅大幅成長，比去年沒疫情的時候還好，很多決策政府絞盡腦筋想做好，剛開始的時候不一定大家想法一樣，事後結果證明這樣的堅持還是對的。

蘇貞昌說，政府不一定每一件都做對，但用心想做好，這個心意請不要懷疑，基層公務人員是多麼辛苦，做的過程中難免有人不滿意，守住疫情多麼不簡單，請大家給基層公務人員、做事的人一點肯定跟溫暖，「個人民調高低不算什麼」。