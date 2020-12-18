混血職籃球星網愛遭恐嚇　偷拍雪球越滾越大...律師曝偷拍下場！

▲台灣職籃聯盟p+台新夢想家球星譚傑龍，遭設局側錄不雅片恐嚇。（圖／記者洪偵源攝）

記者黃宥寧／台北報導

台新夢想家帥氣混血球星譚傑龍傳遭設局側錄不雅片恐嚇，且被害球星恐近20人。據悉，當時僅17歲的譚傑龍因一時好奇，遭設局與網路正妹「網愛」，結果被側錄，3年後再被拿來恐嚇。律師賴瑩真表示，偷拍私密不雅畫面已觸犯刑法妨害秘密罪，且當時譚僅是少年，依《兒童及少年性剝削防制條例》偷拍者可處三年以上七年以下有期徒刑。

20歲的譚傑龍被球團視為潛力新星，是台英混血，擁有205公分令人羨慕好體格，他曾獲選青年國手，泰山高中畢業後獲加拿大英屬哥倫比亞大學籃球獎學金，現效力於台新夢想家。

據了解，譚傑龍3年前疑透過交友軟體和網路正妹聊天，正妹頻頻獻殷勤，談話中更充滿性暗示，兩人發展成「網愛」。不料在視訊裸聊時遭對方側錄裸體、裸露生殖器及打手槍等畫面。直到近日，譚才收到恐嚇簡訊及側錄影片，要求譚「妥善處理」。

賴瑩真律師表示，譚於17歲時遭誘拐側錄裸露私密影片，依《兒少性剝削條例》第36條，不法份子的刑責為三到七年，可併科300萬元以下罰金，若犯案動機屬「意圖營利」，如取得後販售，刑責再加重二分之一。另外，凡無正當理由持有兒少猥褻影片，可罰1萬至10萬元；若是轉傳、散播或販賣者，刑責是3年以下，可併科500萬元罰金。

至於歹徒作案，技巧性地只要求「妥善處理」，看似語意不明，但賴瑩真指出，球星收到不雅片並被告知「妥善處理」，已達到使人心生畏懼的地步，涉及刑法346條恐嚇取財罪，刑責是6月以上5年以下。此外，球星遇偷拍事件，可能造成身心受創、職涯也可能遭阻礙，另可提民事訴訟，向無良偷拍者索賠。



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