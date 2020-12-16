細聲男頻翻動專櫃衣物爆爭執　新光三越樓管嗆「你娘娘腔哦？」

▲百貨公司樓管和客人爭執，竟嗆對方是不是「娘娘腔」，被檢察官認定涉公然侮辱。（示意圖非本案當事人／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

1名百貨公司林姓樓管，日前在處理1名男客消費糾紛時，起了衝突，林男突然對細聲細語的男客嗆聲「你娘娘腔哦？」男客不爽提告，檢察官首度調查時，現場監視器畫面沒錄下聲音，以證據不足為由處分不起訴，男客才拿出自己手機拍下的蒐證錄影，經高檢再議發回，台北地檢署改依公然侮辱起訴林姓樓管。

這起糾紛發生在5月28日，新光三越站前店某個國內男性時裝品牌的專櫃小姐，發現有男客在櫃上來回翻找衣服，櫃姐上前詢問是否需要協助，男客仍持續拿起衣服翻開然後放下，櫃姐也不知道該怎麼辦，只好通知樓層主管前往處理。

林姓樓管到場後，請男客人不要一直翻動衣服，如有需要，櫃姐可以提供協助，男客覺得自己並沒有做錯事，「幹嘛管我啊，不能翻嗎？不能翻嗎？」樓管一時跟著情緒激動，竟嗆聲「你娘娘腔哦？」本來聲音就比較柔細的男客覺得受辱憤而提告。

台北地檢署首度調查時，只能調到三越樓層監視器，但系統只拍畫面，沒有錄音，看著2人比手畫腳，無法確認雙方說了些什麼，因此處分不起訴，就在結案後，男客突然寄了1份光碟，表示自己當時有用手機錄影蒐證，提起再議由高檢發回後，檢察官確認樓管的確在公開場合，用了會讓人聽了不舒服的「娘娘腔」字眼，足以損及男客名譽，因此改以公然侮辱罪嫌起訴。

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