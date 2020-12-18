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社會 社會焦點 保障人權

男大生上傳170張各國蘿莉不雅照　美政府盯上通報...檢警抓到人了

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▲▼女人,女孩,愛情,約會,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲台灣男大生上傳大批各國的裸露蘿莉照，被美國單位監控通報我司法單位偵辦。（示意圖與本案無關／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

還在念大學的林姓男子，因為好奇心作祟，去年在網路上搜尋「蘿莉」，抓了幾百張各國小女生的不雅照，還將其中170多張照片上傳雲端，結果被美國「國家失蹤及受剝削兒童中心」發現，並通報我國追查，檢警根據IP找到林男後，發現他早已刪檔，且查無對外散布猥褻照的電磁紀錄，18日將他處分不起訴。

美國「國家失蹤及受剝削兒童中心」平常就會監控網路，如果發現有關疑似兒童或少年受害的資訊，就會展開調查，2019年間，他們發現有人上傳了大批來自西方、印度等，各個國家的兒童裸露、性愛照片到Google雲端，上傳IP來自台灣，立即通報我方司法機關。

檢警單位循線找到年約20歲的林姓男子，他坦承曾因好奇上網用「蘿莉」等關鍵字搜尋，從各式論壇、群組下載了很多相關照片，再另外上傳雲端硬碟，但之後又自己覺得不好意思，所以已經刪除，檢察官認為，因為林男指傳到自己的雲端硬碟，查無證據有實際散布、或為了要散布而持有這些兒少性交或猥褻畫面，與《兒少性剝削防制條例》要處罰的罪行不符，因此處分不起訴。

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