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甩開友人撿屍醉女進草叢　「有狀況」賤男挨告拖友下水：他們把風

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▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

▲男子凌晨在路邊撿屍性侵，挨告後牽拖在路邊玩手機的朋友是在幫他把風。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北謝姓男大生去年和3個朋友泡完夜店，相約要去吃早餐，半路看到有女子醉倒，謝男上前攀談一陣後，把女子抱到後方草叢，友人繼續在路邊低頭玩手機，隔一陣子才跟進草叢，發現女子衣衫不整，趕緊幫忙穿好衣服，事後女子提告性侵，謝男竟扯出3個友人在幫他把風，台北地檢署根據監視畫面認為3友不知情，17日僅起訴謝男趁機性交罪。

這起性侵案發生在撿屍頻傳的台北信義區松高路上，謝男和3個大學學長弟2019年10月25日一起在附近泡夜店到隔天凌晨，相約到其它地方去吃早餐，其中呂姓學長先出發，許男、陳男和謝男殿後，3人走在路上，突然看到年輕女子醉倒，謝男主動上前攀談。

年紀較輕的許男和陳男看2人在路邊聊了起來，雖然女子前言不搭後語，講話沒邏輯，但也不以為意，就坐在路邊人行道上玩起手機，再回頭時，就發現謝男和女子不見了，許男走到人行道後方的草叢找人，看到2人親親抱抱的，就回到人行道上，傳訊息給先到早餐店的呂男說「有狀況」，「要看謝男是不是要送女生回家」，請呂男再等一下。

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲事件發生在台北市撿屍事件頻傳的信義區。（圖／PAKUTASO）

呂男等得不耐煩，決定回松高路上和許男、陳男會合，一起進到草叢裡，只看到女子衣衫不整，胸罩都被脫掉了躺在草地上，呂男趕緊指揮其他人幫忙把衣服穿好，並詢問女子手機密碼，撥電話通知女子親友到現場接人。

女子此時意識稍微回復，看到眼前4個大男生圍著自己，也大吃一驚，但是警方獲報到場時，4人已經消失無蹤，被警方循線找到後，比對女子驗傷結果，謝男的DNA出現在女子下體，陳男的DNA則在胸罩上被發現，4人都被依妨害性自主移送。

謝男坦承和女子在草地上發生關係，並稱3名友人在外面負責把風，3名友人則矢口否認，堅稱不知謝男和女子在草叢發生了什麼事情，檢察官調閱附近監視錄影畫面，發現事發草叢與人行道有一段距離，謝男先在人行道上和女子擁抱互動，把女子抱進草叢時，友人一直專心低頭看手機，不像是在把風，加上友人之間催促吃早餐的通訊內容，認為可排除3名友人涉案，僅依趁機性交罪嫌起訴謝男。

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