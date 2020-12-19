看電影拍照被抓！「只是Logo」她公審影城：把我當犯人　慘遭洗版

▲看電影拍照被抓，她怒公審影城：「只是Logo，就把我當犯人」。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她日前某一間影城看電影時，突然有工作人員說「有人檢舉妳偷拍電影」，讓她覺得相當冤枉，直呼「我只有拍影片開始前華納Logo」，不滿只是這樣也被當成犯人對待。不過貼文曝光後，馬上遭網友留言灌爆。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，她日前在台北某影城看電影時，突然有工作人員坐到她旁邊說「有人檢舉妳偷拍電影，請妳跟我出來一下」，讓她相當納悶，第一時間也解釋拿出手機，打開相簿解釋「我只有拍影片開始前華納Logo」，不料工作人員完全不相信，還質疑「怎麼知道，妳是不是已經上傳網路了。」

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▲原PO不滿影城員工把她當犯人。（圖／翻攝自爆怨公社）

為了避免影響到其他客人，工作人員第一時間表示「等影片結束我們再談，避免影響其他客人」，不過此舉已經讓她的觀影體驗非常糟，而且「她說怕影響其它客人，難道我就不是客人嗎」。她指出，工作人員幾乎是用對待犯人的情況對她，質疑她偷拍盜錄的行為，更是侮辱她的人格。

原PO指出，她後來把手機相簿、IG及臉書限時動態，全部打開給工作人員看過一遍，工作人員堅持「華納Logo的照片，已經涉及到電影版權了」、「有公告，電影播放期間，直到結束都不能錄影」，但她認為，自己只是拍製作公司的圖，並沒有任何有關電影人物、場景部分。

▲原PO不滿影城員工把她當犯人。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO認為「這是一般民眾都不會清楚的部分，通常只知道進正片不能拍」、「而且就算我不懂，有必要在我看一半時，進來跟我說嗎，不能等電影結束時」、「說不想影響其它客人，所以我有買票，就不算客人嗎」。

她最後說，「影城最後賠了我一張電影票，但我根本不差一張電影票的錢，只是整個過程被當成犯人，一間連鎖電影院處理事情的方式如此不尊重人」，讓她相當不滿。

貼文曝光後，馬上被網友留言刷爆，有人說「平行世界真的存在，都宣導多久了，笑死」、「千錯萬錯都是別人的錯，法律規定都是假的」、「為什麼還可以這麼理直氣壯呢」、「就好像明明就有酒駕，卻一直說只有喝一小杯，意思是一樣的」、「看到留言我就放心了，討拍失敗。」