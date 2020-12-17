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俄舞團44人隔離處在福華飯店　黃珊珊：希望一致到集中檢疫所

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▲▼ 北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布4名莫斯科古典芭蕾舞團成員確診，其餘48名成員緊急二採，17日新增4名確診，至今共累積8名。對於原地安置部分，台北市副市長黃珊珊17日表示，如果這些人沒辦法在原本的福華飯店有妥善照顧，還是希望一致到集中檢疫所。

面對俄羅斯舞團確診案，黃珊珊17日下午緊急召開記者會。黃珊珊提到，這次狀況很突然，昨天雖然有4個陽性，但中央認為其他團員沒有接觸，然而北市府覺得不妥，才請他們再驗一次，停辦不停辦，法源其實就是指揮中心隨時可以做一些強制動作，不過「小心為上，也不能怪任何人。」沒有什麼生氣與不生氣，只是心急而已，多做一點不會有什麼損失。

被問到怎麼看二採後真的多了4例？這幾例會不會造成破口？黃珊珊說，因為中央採驗標準應該一樣，只要超過標準都算確診，一旦確診，全都列為居家隔離，所以不應該因為對象或傳染性等而不同，現在也沒任何數據能證明，超過這數據百分百沒有傳染性，14日檢測、15日出關、16日就上演，這無法說服他們跟民眾，這也是為什麼他們堅持一定要採驗。

▲▼ 北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊表示，但也謝謝中央的配合，16日也做採檢，今天才有結果，現在最擔心的是這些團員之後的居家隔離問題，這部分正跟中央協調中，陳時中希望原地安置，但原地並非防疫旅館，且北市防疫旅館基本上是不處理居家隔離對象的，接下來持續跟陳時中溝通，如果沒辦法在原本的福華飯店有任何妥善照顧，還是希望一致到集中檢疫所。

關於原地安置，黃珊珊補充道，非防疫旅館不得收防疫檢疫旅客，更何況居家隔離的旅客強度更強，所以已經準備好安心檢疫所，但中央可能有中央的想法，目前正在協調，畢竟如果在非防疫旅館中，業者可能會有些擔憂，為了安市民的心，或業者也沒照顧能力，會考慮移置到安心檢疫所。

針對會不會覺得中央態度輕忽？黃珊珊回應，自己有反過來想，如果沒有堅持二採，那16日已經進行演出了，這破口該怎麼辦？而且有些人已經解隔離，可能開始出去活動、進入社區，這對他們來說，可能會比當時的公主號還嚴重；不過相信中央也不是故意的，防疫醫師判定認為，一人一房且居家檢疫14天沒有問題，但17日又再驗出來4位確診，加上16日這群人都在排練，導致40幾人全部都要居家隔離，更何況飯店員工也得居家隔離，是很高的社會成本。

至於會不會呼籲中央泡泡暫緩？黃珊珊強調，不管是哪一種泡泡，還是要嚴格執行14天居家檢疫，這些確診者進來時都有3天陰性證明，所以泡泡顯然不能保證沒問題，「之前捷克團沒問題，不等於現在、以後不會有問題，更何況移工狀況更多、更嚴重。」對北市來講，可能大部分泡泡都會在北市，希望中央有什麼泡泡都應該互相合作。

最後，關於未來辦理活動會不會採相同SOP？黃珊珊提到，如果有陽性就需要做小心處理，這案子非常特別，她知道邀請這些國際藝文團體來不容易，要停演的話後許很多事都非常嚴峻，可是她與柯文哲要強調，這就是疫情的「新常態」，以後看國際友人來的表演，都有可能當天被停掉，這得要適應，台北市政府希望市民正常的生活、看表演、娛樂，但大家也要接受因為疫情，隨時可能會停掉任何一場表演的風險，這就叫做新常態。

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