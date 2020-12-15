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彰警找失蹤人口「5天找回4人」　王惠美頒獎肯定辛勞

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▲彰化縣警局1連5天找回4名失蹤人口。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化員林警分局找回失蹤20年的老婦人一家團聚。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局主動全面清查轄區內失蹤人口，短短5天連續找回4人，讓他們家人團聚，縣長王惠美今(15)日前往頒發獎勵，感謝在警察局長許錫榮的帶領下，成立協尋失蹤人口專案後，採用偵辦刑案的模式，運用新科技及各種偵查技巧連續尋獲，肯定辛苦的員警。

▲彰化縣警局1連5天找回4名失蹤人口。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美頒獎給員林警分局偵查隊長鐘振邦。

彰化縣警察局主動全面清查失蹤超過三年的失蹤人口，除了田中分局尋獲失蹤12年的謝姓女子、和美分局尋獲失蹤8年黃姓女子、鹿港分局尋獲失蹤13年石姓女子外，昨(14)日員林分局更藉由DNA比對，尋獲失蹤20年的高楊老婦人，讓家人團聚重溫天倫之樂。

▲彰化縣警局1連5天找回4名失蹤人口。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美説這幾次能找到失蹤的鄉親不是偶然，而是縝密偵查的必然；她表示，每個人都是家中的寶，家人失蹤了這麼多年，縣警局主動成立專案小組全面清查失蹤超過三年的人口，近日連續尋獲失蹤人口，警察同仁們鍥而不捨的精神，令人感動。

▲彰化縣警局1連5天找回4名失蹤人口。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣警局表揚防阻詐騙的銀行行員。（圖／記者唐詠絮翻攝）

此外，王惠美也表揚六位偵破槍砲、強盜、搶奪、詐騙機房、竊盜及毒品等有功員警及協助防治詐騙的銀行行員，王縣長感謝及肯定獲獎的每一位警察及行員，更期勉大家一起努力，讓彰化成為更安全、更溫馨的城市。

▲彰化縣警局1連5天找回4名失蹤人口。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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