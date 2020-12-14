員林婦走失20年找到了！在410公里遠花蓮玉里　女兒含淚慶重生

▲失蹤20年的婦人(中)與女兒女婿切蛋糕團聚。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局員林分局繼破獲失蹤16年大村鄉鐵桶白骨命案後，以採檢DNA及唾液，在距離410公里遠的花蓮玉里鄉，找到1名員林市失蹤20年的高楊姓老婦人(68歲)，大女兒一眼見到化名「社遊X」的老婦人，就是找了20年的親生母親，2人不禁相擁而泣，員警貼心準備蛋糕與家屬一同慶祝高楊女士重生及一家團圓。

▲彰化員林警分局找到失蹤20年的婦人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林警分局偵查隊長鐘振邦表示，員林高楊姓女市民、患有精神疾病，於2000年4月23日走失後，家屬在當年5月6日向分局報案協尋，經承辦員警訪查當時失蹤情形及生活交往狀況，並清查其名下電話、勞健保資料、車輛登記、交通違規、出入境紀錄及金融帳戶開戶狀況等均無所獲。

▲失蹤20年老婦的女兒與兒子。（圖／記者唐詠絮攝）

警方仍不放棄利用各種方法多方尋找，並說服老婦家人同意採集DNA比對，終於皇天不負苦心人，法務部法醫研究所傳來好消息，得知高楊女士為目前安置在花蓮縣玉里鄉化名為「社遊X」的街友。

▲失蹤20年婦人的女兒(右)與東和里長劉淑靜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鐘振邦指出，員林分局得知此好消息後，12日立即通知家屬並陪同其長女與女婿，前往花蓮縣玉里鄉安置中心探望其母親；當她女兒一見到老婦人，就驚呼該名老婦人就是自己失散20年母親，母女2人不禁相擁而泣，員警貼心準備蛋糕與家屬一同慶祝高楊女士重生及一家團圓。

▲失蹤20年老婦與女兒重聚。（圖／高婦大女兒提供）

據了解，高楊老婦人早年喪夫，育有1子2女，原本在員林巿住家現已成廢墟，其長女與長子目前台中市租屋同住，長女因腳部受傷開刀行動不便，長子領有身心障礙手冊，次女也罹患精神障礙疾病，家屬本身經濟相當困頓，沒有能力接回高楊婦人一家團聚，彰化縣議員張雪如得知消息後，立刻關切並強調，將匯集社福機構幫忙協助後續處理，也呼籲社會善心人士幫忙，共同為高楊女士開闢一條20年才走到的漫長回家的路。

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