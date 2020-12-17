論文遭陸方竄改「我國」變「台灣」　管中閔：很荒謬

▲台大校長管中閔。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前接獲學生檢舉，畢業論文授權給線上論文資料庫「華藝線上圖書館」，但轉到大陸的「台灣學術文獻數據庫」，疑遭陸方任意竄改，不管是標題或是內文提到「我國」，都被改成「台灣」。對此，台大校長管中閔指出，學術的東西，任何人都不可以竄改，「一個字都不可以改」，這是很荒謬的事情。

教育部近日接獲學生檢舉，自己的論文被刊登在大陸業者的網站，但從論文標題到摘要、內文，所有的「我國」都變成「台灣」，甚至「國家」、「國立」等2字都被刪掉。教育部昨日重申，學術論文不容被刻意矮化我國家主權地位或侵害學校及師生權益，並提醒學生，如發現論文類似狀況，除了可以中止授權外，也可要求賠償。

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▲▼ 論文遭陸方竄改，上圖為該生台灣灣網站論文，下圖為陸方更名後的論文。（圖／翻攝網路）

管中閔今（17日）接受媒體訪問時表示，校方將要求廠商不可以改師生的任何文字，「我們東西提供出來，就是不能改，這是基本要求，一個字都不能改」。管中閔也提到過往經驗，以前有使用自動翻譯軟體，當論文提到「新台幣New Taiwan dollar」，陸方甚至改成「New chinese taipei dollar」這類荒謬的情況都發生過。

管中閔重申，學術的東西任何人都不可以竄改，這是基本學術規範，「用膝蓋都可以想得出來」，未來若遇到類似情況，校方將要求授權單位絕不可修改。