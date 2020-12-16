　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

論文遭陸方竄改！「國家、國立」全不見　教部：中止授權、要求賠償

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 教育部高教司長朱俊彰 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部高教司長朱俊彰。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部近日接獲學生檢舉，自己的論文被刊登在大陸業者的網站，但從論文標題到摘要，所有的「我國」都變成「台灣」，甚至「國家」、「國立」等2字都被刪掉。對此，教育部今（16日）重申，學術論文不容被刻意矮化我國家主權地位或侵害學校及師生權益，並提醒學生，如發現論文類似狀況，除了可以中止授權外，也可要求賠償。

日前有學生向教育部檢舉，自己的論文不管是題目或是內文，全部的「我國」都變成「台灣」，甚至「國家」、「國立」等2字都被刪掉。進一步了解，目前國內大學幾乎都與「華藝數位股份有限公司」授權合作，碩博士生寫完論文後，將簽署一份授權同意書，將全文授權給華藝收錄於資料庫，供人瀏覽與下載。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 論文遭陸方竄改 。（圖／翻攝網路）

▲▼ 論文遭陸方竄改，上圖為該生台灣灣網站論文，下圖為陸方更名後的論文。（圖／翻攝網路）

▲▼ 論文遭陸方竄改 。（圖／翻攝網路）

教育部高教司司長朱俊彰今日下午接受媒體訪問時表示，教育部於今年11月接獲檢舉，已邀集學者專家召開會議討論，教育部會要求各大專校院檢視所授權之資料庫業者，如有矮化我國主權地位或其他不當運用情形，應立即要求業者改善，如未改善，應中止授權關條。

朱俊彰提醒學生，如發現論文授權予學校（含再授權予資料庫業者）有逾越授權規範之不當運用情形時，除可隨時中止該授權外，並得視著作權受侵害之情形，要求賠償。

針對特定民間資料庫業者的商業行為，是否確有配合大陸言論審查擅改論文內容等違反著作權法情事，朱俊彰也說，將會邀請經濟部、智財局及陸委會共同商定處理原則，避免類似情形發生。
 

ET快訊
20歲熱褲妹開心買iPhone 12　才1天馬上墜入愛河
快訊／士林雙門保時捷撞路樹！　氣囊爆開變廢鐵
女客歸還400萬發票　曾記：免費送麻糬1年份
已婚男幫同事女友找工作　竟壓上床兩度性侵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《潮藝術》獲台灣設計100強　基隆文化局首奪獎：美學展現文化

搭台鐵平溪or深澳線注意！12/17起改「猴硐站、瑞芳站」始發

開車廂偷東西！美女熱蠟師「高EQ喊話小偷」　網大讚：抱怨有深度

國一妹下戰帖！聯絡簿上「神還原動漫角色」　班導妙手回應羨煞網

只有周五好天氣！周末冷空氣發威　水氣暴增「探12°C再濕5天」

華航新塗裝被罵爆！林佳龍認了：「台灣意象」不夠明顯

大同大學學生辦「線上畢旅」！帶日本高中生遊台灣4景點

阿伯緊黏門口「好餓給我錢」　她遭4字飆罵！苦主掏錢：還被嫌窮

FOX體育台終止倒數　ELEVEN SPORTS取代8成有線電視市佔

風險不因國籍改變！陳時中：新冠疫苗優先對象納移工

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

《潮藝術》獲台灣設計100強　基隆文化局首奪獎：美學展現文化

搭台鐵平溪or深澳線注意！12/17起改「猴硐站、瑞芳站」始發

開車廂偷東西！美女熱蠟師「高EQ喊話小偷」　網大讚：抱怨有深度

國一妹下戰帖！聯絡簿上「神還原動漫角色」　班導妙手回應羨煞網

只有周五好天氣！周末冷空氣發威　水氣暴增「探12°C再濕5天」

華航新塗裝被罵爆！林佳龍認了：「台灣意象」不夠明顯

大同大學學生辦「線上畢旅」！帶日本高中生遊台灣4景點

阿伯緊黏門口「好餓給我錢」　她遭4字飆罵！苦主掏錢：還被嫌窮

FOX體育台終止倒數　ELEVEN SPORTS取代8成有線電視市佔

風險不因國籍改變！陳時中：新冠疫苗優先對象納移工

《潮藝術》獲台灣設計100強　基隆文化局首奪獎：美學展現文化

大專棒聯／旅日吳康壬中繼好投文化第10勝　莊陳仲敖7K壓高苑

湖人爆紅小將「曾嘲諷詹姆斯」被挖出　詹皇4年前就看好他

黃珊珊：俄芭蕾舞團出演「15日函請」　只等到中央一句請研擬防疫

趁狗狗睡午覺！偷堵麥「魔性打呼」大放送　上千網笑翻：好煩啊

搭台鐵平溪or深澳線注意！12/17起改「猴硐站、瑞芳站」始發

中職／統一獅簽回奪冠洋投　與二位簽約只剩細節

細聲男頻翻動專櫃衣物爆爭執　新光三越樓管嗆「你娘娘腔哦？」

【廣編】TSUM TSUM來了！「舒跑透明系氣泡水」迪士尼系列包裝　超人氣登場

日盛金追求者又現「黑馬」！傳益航有意搶親　金管會主委：個案不評論

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

YouTube　強制所有影片插入廣告

2年前神準預測！他罹癌看「字條最後1行」起雞母皮

Pornhub影片全沒了！網：印度神童預言12月災難

路上一堆人用！他買第二代AirPods「聽8個月傻眼」

中天美女主播劉盈秀福利曝！貼身衣辣搖35秒

明後天降雨空檔！錯過等到明年初

大雨+強風紅爆！更猛雨彈下周到

振興券結帳竟被拒　他氣炸給負評

她腿開刀！外送員霸氣喊「不准動」親送5樓

Pornhub「2大教師片」全下架　鄉民哭了

臉書現身！西門蘿莉塔徵男友詳細條件曝

快訊／芭蕾舞團確診今晚首演停演

女搭去台中竟到台南！客運過站忘了停

北榮血清疫調：台灣可能「超過萬人」有新冠病毒抗體

更多熱門

相關新聞

越籍生「超時打工」　教部：停止南華大學110年境外生招生

越籍生「超時打工」　教部：停止南華大學110年境外生招生

南華大學日前傳出11位越南專班學生在飯店超時工作，再度淪為廉價勞工的窘境。對此，教育部高教司長朱俊彰今（16日）指出，教育部上周已派專案小組到校調查，坦言校方沒有善盡輔導學生的責任，目前將暫停南華大學110學年度境外生招生，未來視校方提出具體改善，再決議是否放寬。

教育部：年底前拆除246棟危險校舍

教育部：年底前拆除246棟危險校舍

快訊／疑餵毒槍殺男密友　更三審逆轉無罪

快訊／疑餵毒槍殺男密友　更三審逆轉無罪

「私校退場條例」大轉彎　教育部回應了

「私校退場條例」大轉彎　教育部回應了

「私校退場條例」大轉彎　教團疑：內神通外鬼

「私校退場條例」大轉彎　教團疑：內神通外鬼

關鍵字：

論文教育部授權賠償

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

YouTube　強制所有影片插入廣告

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

董至成吻上吳怡霈發展第二春

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面