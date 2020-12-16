論文遭陸方竄改！「國家、國立」全不見　教部：中止授權、要求賠償

▲教育部高教司長朱俊彰。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部近日接獲學生檢舉，自己的論文被刊登在大陸業者的網站，但從論文標題到摘要，所有的「我國」都變成「台灣」，甚至「國家」、「國立」等2字都被刪掉。對此，教育部今（16日）重申，學術論文不容被刻意矮化我國家主權地位或侵害學校及師生權益，並提醒學生，如發現論文類似狀況，除了可以中止授權外，也可要求賠償。

日前有學生向教育部檢舉，自己的論文不管是題目或是內文，全部的「我國」都變成「台灣」，甚至「國家」、「國立」等2字都被刪掉。進一步了解，目前國內大學幾乎都與「華藝數位股份有限公司」授權合作，碩博士生寫完論文後，將簽署一份授權同意書，將全文授權給華藝收錄於資料庫，供人瀏覽與下載。

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▲▼ 論文遭陸方竄改，上圖為該生台灣灣網站論文，下圖為陸方更名後的論文。（圖／翻攝網路）

教育部高教司司長朱俊彰今日下午接受媒體訪問時表示，教育部於今年11月接獲檢舉，已邀集學者專家召開會議討論，教育部會要求各大專校院檢視所授權之資料庫業者，如有矮化我國主權地位或其他不當運用情形，應立即要求業者改善，如未改善，應中止授權關條。

朱俊彰提醒學生，如發現論文授權予學校（含再授權予資料庫業者）有逾越授權規範之不當運用情形時，除可隨時中止該授權外，並得視著作權受侵害之情形，要求賠償。

針對特定民間資料庫業者的商業行為，是否確有配合大陸言論審查擅改論文內容等違反著作權法情事，朱俊彰也說，將會邀請經濟部、智財局及陸委會共同商定處理原則，避免類似情形發生。

