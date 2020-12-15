台大推明年9月起每學期縮為16周　公聽會完將呈報教育部

▲台大今日舉行「調整學期上課週數方案說明會」由教務長丁詩同主持。（圖／讀者提供）

記者崔至雲／台北報導

全球各大學每學期約14至16週，而台灣各大學每學期則長達18週，台灣大學今年提出，擬將110學年度學期縮短為16週。台大今（15日）舉辦公聽會，會後教務長丁詩同接受媒體訪問時表示，未來學期若改為16周能與國際同步，多出來的時間鼓勵學生出國交流或實習。

丁詩同說明，縮短學期的目的與意義，在於可讓老師規畫更好的上課內容，甚至師生也都能多加使用數位學習機會，同時鼓勵學生課外自主學習。

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丁詩同提到，今年度因為疫情爆發，教育部採納各校彈性規畫課時，不過今日會議上討論的是110學年度的規畫，希望能在110學年度開始，將學期周數從18周縮短到16周。





▲▼台大推明年9月起每學期縮為16周。（圖／讀者提供）

丁詩同強調，縮短課期，讓學期在5月底到6月初之間結束，好讓同學有更充裕的時間去實習、打工、國際交流。待相關討論都完成，行事曆都會呈報教育部。

至於有學生好奇，縮短學期時間，學費、學雜費是否也將減少？丁詩同回應，每年校方花在每一位學生身上約36萬，而學生目前學費約6萬元，因此就算學期時間縮短學費、學雜費將不會有變化。

近期台灣各大學都在討論將學期從18週縮短為16週，在台大之後，台大系統3校近日也都在討論，台師大將在22日舉辦校內說明會，並由教務處報告。

