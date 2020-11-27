期中考可帶小抄！台大女「抄滿3張A4」筆記曝光…網全跪了

▲女網友說，她努力把重點全抄進去「寫完眼睛快脫窗」。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

許多人在學生時代為了考試能夠得到高分，不惜鋌而走險自備小抄，但也有老師願意讓同學以翻開課本找答案的方式進行測驗；一名台大生在《Dcard》發文，表示期中考的一個科目可攜帶3張A4小抄考試，自己為了爭取好成績，寫了滿滿3頁的A4紙，照片曝光後，驚呆網友。

一名台大女網友在《Dcard》上PO文表示，自己近日在準備「產業經濟」科目的期中考試，老師指示可攜3張A4的小抄應試，為了把握這個機會，原PO努力在有限的空白頁面上塞滿教科書上的知識，「實在是太崩潰了啦！眼睛快脫窗。」

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女大生在3張A4紙上寫滿密密麻麻的重點並分享至網路，同時也好奇發問，「想看看大家的小抄都長怎麼樣」。貼文一出，許多網友紛紛回應，「好狂」、「這就是臺大，跪了」、「老師說open book或可以帶小抄，就知道這次考試會是場硬仗了」、「基本上可以帶參考資料的考試都更難」、「我只想問，背面呢？」、「通常都帶心安的啦」、「這樣抄完，基本上已經都讀熟了」。

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