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4大防疫物資搶下年度熱搜榜冠亞軍　竄出意外黑馬銷量直逼口罩

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▲衛福部24日起販售雙鋼印口罩，有「MD及Made In Taiwan」之雙鋼印標示。（圖／記者沈繼昌攝）

▲因應防疫需求，「口罩」是今年最熱賣、也是搜尋量最多的商品。（圖／記者沈繼昌攝）

記者洪菱鞠／台北報導

今年在疫情影響下，消費市場最大改變是轉移到線上購物的人變多了，在2020年進入最後倒數之際，Yahoo奇摩拍賣今（12/17）公布年度十大話題榜，「口罩」毫不意外的拿下熱搜冠軍，蝦皮購物也同步揭曉年度消費趨勢，熱搜榜第1名同樣是「口罩」，但在年度商品銷售排行榜卻出現黑馬，「螢幕保護貼」竟與「口罩」並駕齊驅。

疫情自年初爆發後，口罩、酒精、額溫槍等防疫用品成全民必備物資，也攻佔Yahoo奇摩拍賣2020年度十大話題排行榜冠亞軍，排名第1的「口罩」搜尋量年增45倍，不只是防疫所需，更成為時尚單品，特殊色及造型款大受歡迎，「鬼滅之刃造型口罩」單日熱銷更是破2,000件，其次則是酒精、額溫槍、耳溫槍。

Yahoo奇摩拍賣也觀察到，防疫期間為避免群聚感染風險，民眾待在家的時間增加，並轉往電商購物，促使「宅經濟」浪潮興起，不僅掀起Switch搶購熱潮，也帶動動物森友會、健身環大冒險等周邊遊戲買氣，這些居家娛樂商品持續登上平台熱搜關鍵字。另外，消費者長時間待在家除興起居家佈置風潮，今年零接觸商機帶動美食外送服務蓬勃發展，連帶外送必備生財小物搶入榜，像是「手機遮陽避雨小雨傘」、「機車手機架」等商品異軍突起。

此外，Yahoo奇摩拍賣指出，熱議話題洗版讓消費者有跟風買的現象。今年中秋月餅排隊名店傳出店休消息，推升「不二坊蛋黃酥」搜尋量成長15倍 ，躍入年度話題榜第3名；4月爆發KTV大火案喚起消費者防災意識，「火災警報器」搜尋量暴增15倍；傳奇球星Kobe Bryant意外殞落，其周邊紀念品搜尋量大增6倍，帶動收藏風潮。年度動漫人氣王《鬼滅之刃》，不僅持續創造話題、展現超高人氣，周邊商品搜尋量搶佔玩具、模型及公仔類別中的熱搜冠軍，其中主角炭治郎與禰豆子兄妹人氣急速竄升，也成為今年萬聖節變裝超人氣角色。

Yahoo奇摩拍賣公布2020年度十大話題榜（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

▲Yahoo奇摩拍賣公布2020年度十大話題榜，同時揭3大消費趨勢。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

蝦皮購物也統整全年度熱搜排行榜，今年「口罩」成為每日必需品，消費需求居高不下，關鍵字搜尋量衝破500萬，盤據熱搜榜第一名。但把目光轉向全年度商品銷售排行榜，卻有意外黑馬現身，據內部統計數據發現，雖然疫情促使「口罩」需求強勁、銷量奪冠，「螢幕保護貼」的銷售數字卻緊追在後、差距極小，推測可能原因為今年各3C品牌積極推出新機，如Apple破天荒於一年發表兩款新系列iPhone，大量的換機需求帶動螢幕保護貼的需求量水漲船高，刺激螢幕保護貼的銷售量直逼口罩，反應出在不少消費者心中，3C用品如手機、筆電的防護重要性完全不亞於自身防疫。

東森購物ETMall「1212森誕狂歡」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網推出「1212森誕狂歡」活動攻聖誕商機。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物ETMall則是延續雙12買氣，推出「1212森誕狂歡」迎聖誕，至12/28止，上百項品牌、千款商品，包括生活流行、美容保健、3C家電等通通祭出超殺特惠價，眾多指定精選商品12元、112元、1,212元、11,212元，消費滿額並登記最高送3200、21家銀行刷卡最高回饋26%；單筆消費滿1,212元，送50元熊媽媽買菜金，限量50,000組。除天天祭出多項好康優惠，活動期間於全通路消費任一件商品，可參加「瑞穗天合國際觀光酒店住宿」奢華國旅天天抽，每月再加碼抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊，一人中獎2人。

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