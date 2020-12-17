雨衣被偷怒提告「旁邊就是超商」　畫面氣死人！網讚爆：超蠢案底

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨天穿雨衣騎車到板橋辦事情，怎料結束後掛在車上的雨衣竟消失了，經調閱監視器，他發現是被當時站在一旁的路人偷走，氣得他報案處理。雖然失物價格不高，但大家一面倒支持提告，避免助長不良風氣。

苦主在「爆怨公社」提到，昨天外面下著大雨，他穿雨衣騎車到板橋的佛堂，給已逝母親祭祀上香，然而拜完準備回家時，發現新買的雨衣居然不見了，「大馬路旁光天化日之下居然也會被偷，整個超火大，且就在便利商店的騎樓而已，沒雨衣是不會自己買嗎？」

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傻眼的他當場打電話報警，表示自己的雨衣被偷了，並跟附近店家調閱監視器，「雖然畫面不是很清楚，還是看得出來偷我雨衣的人，居然就站在旁邊，等我離開後從我機車上取下雨衣，還不疾不徐地把雨衣摺疊好，步行離開螢幕畫面。」

▲原po不願姑息，堅持報案。（圖／翻攝自爆怨公社）

他不禁怒道，「雖然雨衣才幾百塊，可是是新買的，因為上星期舊的也是被偷走，於是做筆錄花了1個多小時，感謝辛苦的警察大人們，請問怨友們...是你們的話會怎麼做呢？」

對此，網友們一面倒支持提告，「公訴罪！舒服」、「不要姑息」、「勿因惡小而為之...支持你」、「小偷就是賭你小錢不計較的心態」、「觀念正確，太多苟且偷生的例子，才讓這些人這麼猖獗」、「此風不可長，告就是了！我也曾經去超商買東西被幹走雨傘，剛好監視器拍的清清楚楚，偷竊是公訴罪，讓他有所警惕」、「跟偷雨傘和安全帽的人一樣可惡」。

但也有人直言，「幾百塊我就當作施捨給可憐人，提告還要跑調解、法院等，還要請假扣薪，算一算損失更大，除非這些都可以求償的回來」、「畫面不是很清楚所以找不到人，結案」。