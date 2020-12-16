快訊／1年上山1次竟找到失蹤男！獵人曝50萬獎金怎麼用：還沒接到電話

▲楊姓獵人上山打獵時意外在一處廢棄涵洞中找到失蹤多日的邱男。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

新竹男子邱聖哲闖入中橫後失蹤長達41天，就在眾人萬念俱灰之際今（16日）突傳出奇蹟，一名楊姓獵人昨夜上山打獵時，意外在一處涵洞中發現邱男身影，最終通報警方、成功找到邱男，目前邱送醫後生命跡象穩定，還在留院觀察。意外找到邱男的楊姓獵人事後將獲家屬致贈50萬元賞金，對於這大紅包楊男坦言感到意外，表示將會捐出部分做公益；但楊也表示，至今邱男家屬都未與他聯繫，令他感到有些心灰意冷。

楊姓獵人接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，自己每年只會上山打獵一次，先前邱男失蹤的新聞鬧得很大，自己也略有耳聞，15日當天依循往例進山狩獵，不料晚間卻在台8線1.3K處一間廢棄電廠後方涵洞中發現人影，由於該處地點離邱男失蹤地很近，當時他就心想有沒有可能就邱男。

當時由於天色昏暗看不清，為了確認對方是死是活，楊男還朝著涵洞裡喊了幾聲；對方聞聲也起身查看，但隨後即又躺下陷入昏睡；楊男確認對方尚有生命徵象後，立即通報警方到場，經確認果真就是失蹤多日的邱男。

楊姓獵人表示，自己意外找到邱男，原本還不知道家屬有懸賞50萬元，今意外得知後相當開心，表示自己將捐贈部分賞金做公益、添購搜救器材，其他金額將用在自家果園；但楊男也說，截至目前為止，接到的都是媒體記者來電，至今還沒接到邱男家屬來電致謝，多多少少有些令人感到「心灰意冷」。

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