莫斯科芭蕾舞團4人確診　柯文哲籲照SOP走：不要另開方便之門

▲柯文哲。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者陳家祥／台北報導

中央疫情指揮中心16日公布7例境外移入，其中4例為俄羅斯籍藝文表演團體（莫斯科古典芭蕾舞團）成員。主辦單位聯合數位文創表示，忍痛宣布今晚演出延期。對此，台北市長柯文哲說，昨天就知道50人中有4人確診，呼籲中央平常心，「照SOP走，不要為了這個去另外開一個方便之門」。

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫表示，此次莫斯科古典芭蕾舞團總共51位，加上一名經紀人共52人，日前提前來台經14天防疫隔離檢疫後，在15日安排自費檢測，發現4位團員陽性確診，不過4人未與其他人接觸，因此指揮中心無匡列接觸者。

李彥甫說，在防疫旅館期間，所有成員只能待在房間獨自自主練習，用餐都是獨立區域，也都是單獨樓層，不會跟民眾有接觸。檢疫結束後，有團進團出至國家戲劇院彩排，但皆採取獨立通道，並與戲劇院員工隔離開來，做好分區分流管理，通道等場所也有進行消毒。

「原已安排今日下午彩排，但已取消，而今晚首演也忍痛延期。」李彥甫說，雖然指揮中心稱採檢結果預計傍晚6點半出爐，但採檢從下午才開始安排進行，榮總也需要許多準備工作，恐怕沒辦法這麼快有結果，因此先將晚間台北場首演延期，若剩下47名團員皆以陰性通過採檢，會再擇日舉行演出，如果到時候觀眾時間無法配合，可再全額退票。

柯文哲表示，我們是地方主管機關，衛生局檢查出來我們會報告，「我們昨天就知道50人中有4人確診」；柯強調，平常心處理，假設這是一個印尼移工，「50個有4個被感染，我們會怎麼處理？平常心嘛」。

柯文哲還意有所指表示，先不要想什麼文化團體、什麼報社邀來的，「我的主張是按照SOP走，不要為了這個去另外開一個方便之門，照SOP走。