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大同大學學生辦「線上畢旅」！帶日本高中生遊台灣4景點

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▲▼ 應外系學生與日本清陵高中同學 討論線上畢旅的行程 。（圖／大同大學提供）

▲應外系學生與日本清陵高中同學討論線上畢旅的行程。（圖／大同大學提供）

記者崔至雲／台北報導

疫情不能出國，線上旅遊彌補想飛的心！大同大學指出，應外系學生今年化身導遊，以直播方式，透過鏡頭帶著日本橫手市清陵高中的畢業生，來一場線上畢業旅行。除了熱門景點，與「珍珠奶茶」相關的一切都在許願名單上。

「線上畢業旅行」由應外系同學精心策畫，大同大學表示，學生先提出台灣北部知名景點，製作兩分鐘日文介紹影片，讓清陵高中學生票選「最想去畢旅的地方」，結果「台北101大樓」、「淡水」、「西門町」和「華山1914文創園區」勝出。日本高中生心目中的畢旅地點出爐後，應外系學生就著手規劃行程。

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▲▼ 應外系學生與日本清陵高中同學 討論線上畢旅的行程 。（圖／大同大學提供）

▲大同大學學生與清陵高中學生視訊。（圖／大同大學提供）

為了讓遠在日本的學生，更有身歷其境之感，應外系老師陳明涓以及同學們，特別準備淡水名產「鐵蛋」，寄到日本。直播當日，同學可以一邊吃鐵蛋、一邊透過直播遊淡水，「既虛擬又真實」。

負責101大樓景點的李苡僑跟組員們，以101觀景台作為畢旅起始景點，還特意準備101大樓明信片、即食珍珠寄到日本，「希望日本同學們能透過味蕾、視覺，感受到此一遊的臨場感！」

石佳儀、楊喬恩本來就常逛西門町，但當「線上導遊」是第一次，要克服軟體、硬體和天氣條件，好吃好玩好看的景點要放在十五分鐘內，也是相當具有挑戰性，事前仔細規劃，要讓日本同學「身歷其境」。

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