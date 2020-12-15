校車司機邊開車邊脫褲「逼女學生幫手淫」　高三妹崩潰傳訊求救

▲高三女學生婷婷（化名）一日放學搭公車時遭校車司機猥褻，對方甚至要求她幫忙手淫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

郭姓男子受交通公司指派，至台中某高中擔任校車司機，孰料，他一日竟趁車上僅剩一名女學生時，先藉機搭訕，「有沒有男朋友？」接著再不顧女學生反抗，裸露自己生殖器，要求女學生替他手淫。女學生脫困後傳訊向學校老師求救，事件因此曝光。法院審結依妨害性自主罪判郭姓司機有期徒刑3年10月。可上訴。

郭姓男子2017年間在某交通公司任職，並受指派擔任台中東勢區某高中的校車司機。郭男2017年11月17日下午載學生返家時，因見高三女學生婷婷（化名）是在最後一站下車，遂等其他學生均已陸續到站離開、車上僅剩婷婷一人時，要求她移至靠近駕駛座的位置。

婷婷第一時間有拒絕，不過郭男再次要求後，她遂妥協向前移動至駕駛旁的位置坐下。郭男見狀，開始藉機搭話詢問「有沒有男朋友？」並於車輛行進間，拉下褲頭拉鍊、將自己生殖器裸露出來，以手觸碰婷婷胸部、大腿，藉口玩親親，強迫她替自己手淫。

婷婷直到公車到站時才脫困，她也於事隔2日後的凌晨1時許，傳送「老師，我的身體差點被校車司機抹過，請校車司機不要對我性騷擾好嗎？」等內容向班導求救，學校受通報後也立即展開調查。

法院審理時，郭男辯稱2人一路上僅單純的聊天，他沒有和婷婷有特別的互動；而郭男的辯護律師則拿出公車的行車紀錄器指出，案發時公車基本上沒有停滯，全部都是正常行駛的狀態下，很難想像郭男竟然有辦法不用操作方向盤，也不用握著排檔桿，脫褲子之後又穿上褲子。

法庭上郭男自承，車內有監視器但無記憶卡。對此，遊覽車業者出庭證稱，郭男所駕駛的這台小巴先前有發生車禍，國道警察需要行車紀錄來判定肇責，故當下即把記憶卡拔掉，後續就沒有再裝上。

法官勘驗婷婷傳送的求救簡訊等證物後認為，當時天色已晚，雖然道路上有路燈、車燈及商店燈光照明，但車內仍相當黑暗，若有非行惡舉，車外之人確實難以窺知，且根據郭男行車定位的軌跡可以發現，他車速在1至46（公里）不等，甚至多有車速為0的情形，慢速行駛下猥褻女學生並非不可能；衡量婷婷描述猥褻過程詳盡，且她案發後也開始服用抗憂鬱藥劑，顯然此事件對她影響甚深，審結依妨害性自主罪判處郭男有期徒刑3年10月。可上訴。

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