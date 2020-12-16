加拿大親友幫買皮衣！台東婦急滙10萬付關稅　警急擋：那是泰國

▲▼婦人正操作滙款，員警及時趕到阻止並了解狀況。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市1名婦人日前接獲加拿大親友來電告稱，要幫她買件皮衣冬天好禦寒，但是要她自行先付關稅近10萬元，婦人不疑有他，立刻到銀行滙款，所幸行員警覺性高，通知警察到現場了解後，確定婦人是遭詐騙了，立即阻止婦人匯款，替無辜婦人保住血汗錢。

台東警察分局寶桑派出所員警在日前上午9時許，接獲轄內銀行行員通報有民眾疑似遭詐騙需要派員協助。

員警到場後，李姓婦人表示因接獲自稱加拿大親戚要寄大衣給她，但需要先自行付關稅約新台幣98500元。

員警立即研判是遭到詐騙了，於是先請李女打電話給兒子確認是否有此事，並詳細解釋並告訴李女欲匯款地址為泰國並非加拿大，此時李女才驚覺有異遭受詐騙，連忙停止匯款動作，連連感謝行員及員警不厭其煩地協助查證，才保住她苦苦積攢的積蓄。

▲透過員警查證，婦女滙款地址是泰國非加拿大，向婦人證明確係遭受詐騙了。

台東分局呼籲，詐騙手法層出不窮，即使是最親近的家人亦有可能為詐騙集團假冒，多一分求證、少一分損失。如遇到自稱遠房親友電話，首先一定要保持冷靜，先自行查證，並牢記以下防詐守則：聽清楚談話內容，親友姓名是否正確，並要求對話確認狀況。設法掛斷電話，撥打親友或其學校、公司電話查證。平時應與親友互相留下其他聯絡方式，以備緊急連絡之用或撥打「110」或「165」反詐騙諮詢專線查證。

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