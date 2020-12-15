誆每月3千投資虛擬幣　ENAI投資平台吸金1.65億！逾400人受害

記者張君豪／台北報導

有詐騙集架設ENAI 區塊鍊投資平台，大打不實廣告：「只要每個月定期繳3,000元，就能保證獲利，每個月利潤高達30%，讓自己增添一份被動化的收入」，刑事警察局165反詐騙諮詢專線統計，從今年7月6日迄今遭吸金被害人432名，吸金財損金額高達1.65億新台幣，刑事局日前收網逮捕該集團施姓（41歲）、李姓（34歲）主嫌及集團成員共29人。

▲警方破獲該吸金集團逮捕包含李姓主嫌在內的29名組織成員，並起獲上百萬現金及犯罪工具。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方破獲該吸金集團逮捕包含李姓主嫌在內的29名組織成員，並起獲上百萬現金及犯罪工具。（圖／記者張君豪攝）

宜蘭縣1名27歲從事電子業彭小姐，於今年4月經由LINE群組介紹投資（該集團網址：https://entony1491.webnode.tw/，警方發現歹徒設計APP 下載、iOS、Android皆有載點），誆稱投資虛擬貨幣，該程式會自動偵測貨幣價高低、自動買賣貨幣、自動更換交易所、自動搜尋利差平台、獲利回報等。

彭女因輕信對方的獲利話術，從今年4月至6月間以臨櫃匯款、網路轉帳等方式入金20餘筆，直到7月6日該平台公告遭駭客攻擊，彭女無法出金，驚覺受騙，損失超過200萬元。另名家住台中的鄭姓民眾則是陸續被騙匯投資，財損超過400萬元。

刑事局偵七大隊表示，該詐騙集團透過臉書和交友軟體接觸被害人，鼓勵網友下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP、保證能在比特幣匯率波動中自動搬磚獲利、每周可賺2～30%，初期該程式正常出金，民眾信以為真便投入更多資金，未料7月6日該公司聲稱網站遭土耳其駭客攻擊，APP及平台民眾投入資金均遭駭客洗走，投資者才驚覺受害報警，警方統計受害民眾共有432名，詐騙金額共計新臺幣1億6,527萬餘元。

刑事局偵七大隊獲報後與台北市刑大、台中警第四分局，桃園市刑大、大園分局共組專案小組，於今年7到11月陸續收網搜索涉案公司、犯嫌住處共28處，當場查扣犯案用手機、電腦、合約書及公司帳冊、贓款130萬元現金，警方帶回空頭公司負責人等11名犯嫌返局偵詢，並拘提施姓主嫌及協助提領贓款、洗錢等15名犯嫌，詢後依違反銀行法、詐欺罪、洗錢防制法等罪解送桃園地檢署偵辦。

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