咖啡豆袋上神秘小孔！網喊「聞味道」...行家解密：沒有會出事

▲咖啡豆袋外觀通常會有一個神秘小孔。（圖／翻攝自好市多官網）



實習記者周依儒／綜合報導

台灣人愛喝咖啡，一天一杯咖啡已是許多人的日常習慣，更有人為了省去每天一杯咖啡的錢，會自行買咖啡豆沖煮。日前即有一名網友到美式大賣場購買了一包咖啡豆，發現外包裝上有一個孔洞，令他好奇詢問「有何作用嗎？」結果釣出專業網友解答，表示沒了這孔洞恐會出大事。

原PO6日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，他在好事多購買了一包品牌的咖啡豆，正在沖煮時，發現他的咖啡豆袋上有一個白色圓圓的小孔洞，看起來可以打開，讓他好奇詢問網友這個裝置有什麼作用？

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▲台灣人一年喝掉6億杯外帶咖啡！可繞地球1.35圈。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出網友即熱烈回應，「給你聞咖啡豆」、「咖啡也要全集中呼吸」、「透氣孔」、「聞味道的」、「試聞用」、「那是要給你聞的氣孔，買的時候都要吸一下」、「發霉開關？」、「打開可以讓咖啡豆一顆一顆排出來，有麝香咖啡的視覺效果」等等。

不過，貼文釣出一名專業網友出面公布正解，他打臉直言，「前面這麼多網友都說是聞氣味的，那咖啡店老闆真的會在後面狠狠瞪你。」他指出，咖啡豆包裝上的孔洞是「單向排氣閥」，主要就是用來排氣用，因為烘焙後的咖啡豆會產生大量的二氧化碳，且二氧化碳會持續排放15至20天以上，不斷增加的二氧化碳會導致包裝膨脹，因此這個孔洞是用來把這些氣體排出去，是個「只出不進」單向閥，也可避免豆袋爆開。

他進一步指出，烘焙好的咖啡豆不可能在真空下包裝，因此在密封時也會把空氣中的氧氣及濕氣裝入，而氧氣及濕氣是咖啡豆保存的大殺手，因為有這單向閥的設計，當在排放二氧化碳時，同時也會將氧氣濕氣從單向閥擠出。