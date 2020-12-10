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好市多鮮奶驚見「黃蓋限量版」　他嚇：不敢買！官方回應了

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▲▼科克蘭鮮乳「黃蓋限量版」，網不敢買（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲鮮奶變黃色瓶蓋，特別顯眼！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

記者劉維榛／綜合報導

不少民眾逛好市多都會買科克蘭鮮奶，2入200多元CP質算高！不過有網友驚呼，意外發現「黃瓶蓋」的鮮奶包裝，儘管還在期限內，但他仍不敢買。對此，好市多官方回應，仍在查證中。

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，今（10）日去逛買場，驚見科克蘭全脂鮮乳有「特殊隱藏版」，讓原PO求助「有人知道這是怎麼一回事嗎？真特別，但是不敢買！」

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從畫面可見，鮮奶還被裝在箱子裡，以往都是白色瓶蓋，結果最左側竟出現「黃蓋包裝」，且保存期限與貨號，與中間的正常版都本都一致，讓人不禁越看越好奇。

▲▼科克蘭鮮乳「黃蓋限量版」，網不敢買（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友也好奇原因！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，掀起一票網友朝聖，紛紛歪樓笑虧「值得收藏，有紀念增值價值」、「回家跟老婆說，我中獎了，憑黃蓋換到了PS5一台，默默地把先前偷買的PS5光明正大拿出來」、「打開裡面有印，恭喜你再來一罐」、「我覺得要賭這一瓶！萬一怎麼了，可能賺的比中樂透還多」、「黃色特濃版，濃到你會怕」、「第一億瓶紀念」、「我們中出了一個叛徒」。

事實上，這一款科克蘭全脂鮮乳產地來自美國，靠著極高溫瞬間商業殺菌技術，未開封可保存長達70天。對此，《ETtoday新聞雲》記者向好市多求證，官方回應仍在查證中。

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