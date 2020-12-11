迷鳥灰伯勞變成「黑伯勞」　是否因沿海油污染或泥土染黑引關注！

▲台南市北門區八掌溪口首次出現的迷鳥「灰伯勞」，疑遭油污染或泥土染黑，成為「黑伯勞」也引起許多鳥友及保育人士關切。（圖／台南市生態保育學會提供）

記者林悅／台南報導

台南市北門區八掌溪口首次出現的迷鳥「灰伯勞」，連續1星期吸引上百支全台鳥友的大砲鏡頭等候朝聖，拍攝牠的蹤影，惟台南市生態保育學會人員發現，這隻灰伯勞的羽毛變成黑色成「黑伯勞」，懷疑是否因牠的覓食習性，岸邊吃小蟹受到油污染或泥土染黑，也引起許多鳥友及保育人士關切。

根據了解，灰伯勞學名Lanius excubitor，分布於歐洲中部、亞洲北部，會飛往中亞、印度、非洲越冬，多生活於從平原到山地的疏林。該隻灰伯勞本來要從中亞飛到印度避寒，可能因為迷路偏離度冬線的軌道4千公里，誤闖台灣飛到台南的北門八掌溪口，成為鳥友在台灣拍攝記錄的第1筆「灰伯勞」，也就是有史以來的第1隻迷鳥草原灰伯勞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

連續1星期，每天都吸引數十支甚至百支的大砲攝影機鏡頭在關注、拍攝這隻迷途的嬌客，也因為草原灰伯勞是台灣第1筆記錄，台南市生態保育學會非常關注牠，12月10日竟然發現灰伯勞的身體羽毛變成「黑色」。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐表示，因為牠除了吃昆蟲以外，最喜歡吃小蝦蟹，有可能在岸邊吃小蟹受到海水的污染，讓牠成為「黑伯勞」，不是灰伯勞，到底是油污還是黑色泥土的污染，令很多鳥友及生態保育人士關心牠的健康問題，更引起許多拍攝鳥友的嚴重關切。

鹹蔬餅帆布袋可愛到爆，必收

