推估全台約1.2萬人有抗體！北榮萬人血清調查「陽性率萬分之五」

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎在台已超過200天無社區感染，但國人抗體陽性率仍是未知數。台北榮總完成萬人血清抗體調查，在1萬4765件血液檢體中，找到11人具陽性抗體，推整體血清抗體陽性率為萬分之五，約1萬1800人有抗體，研究成果已發表於醫學期刊《刺胳針區域健康－西太平洋（The Lancet Regional Health - Western Pacific）》。

▲陽性率萬分之五！北榮萬人血清抗體研究，推估約1.2萬國人有抗體。（圖／翻攝《刺胳針區域健康－西太平洋》）

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該項研究是由台北榮總病理檢驗部研究團隊施作，分別於5月與7月，針對一週內門急診民眾的血液剩餘檢體進行分析，5月找到7人有抗體、7月揪出4人，總共11人有抗體，男女比為7男4女，整體抗體陽性率為萬分之七。

研究團隊進一步分析年齡，發現感染者以60至69歲4人最多，另有2人為90歲以上，30幾歲、40多歲、50多歲、70多歲、80多歲各1人。依照台灣人口比例進行校正後，推估整體血清抗體陽性為萬分之五（0.05%）。以此回推全台人口，約有1萬100人帶有新冠抗體，為確診者24倍。

▲衛福部次長石崇良回應北榮萬人血清研究。（圖／記者嚴云岑攝）

研究報告指出，7月採檢的前一週，正逢四天端午連假，加上北榮是位於人口密集都市，推估的陽性率應該不會低於台灣整體抗體陽性率，加上端午連假過後患者陽性率並未顯著上升，顯示台灣防成效顯著。

對於該研究，衛福部次長石崇良今（16）日上午在立法院受訪時回應，該份報告沒有排除確診者與密切接觸者，並非完全的隨機採樣，無法直接外推到全台民眾。如果能針對匡列的居家檢疫對對象與國外返國者與一般民眾進行血清對照研究，才能夠檢視現行的14天居家檢疫措施是否有效，也更能夠找到防疫破口。

被問到是否會鼓勵學術單位繼續做類似調查？石崇良回應，民間單位做學術研究只要合法都相當歡迎，不過大眾解讀上須特別小心。指揮中心發言人莊人祥也表示，北榮的血清研究肯定台灣防疫成功，但因為有研究方法上限制，不認為該研究可回推到全國民眾。