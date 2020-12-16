續禁印尼移工！陳時中專家會議拍板　管制將滿2周明「解封無望」

▲疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

近期國內出現為數不少的印尼移工確診病例，指揮中心自本月4日開始暫停引進印尼移工入境來台工作2週，原訂評估是否自18日開始減半印尼移工每週入境人數，不過據了解，經指揮中心專家會議討論，衛福部長陳時中已經拍版「持續暫停引進」。

指揮中心11月30日宣布，從12月4日至17日暫停引進印尼籍移工入境來台工作二週，並視當地疫情，再評估是否自12月18日起減半原印尼籍移工每週入境人數；另，是否會進一步加強管制措施或恢復常態引進，則視疫情滾動檢討。

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陳時中14日於立院受訪表示，這個月在境外移入的35名印尼籍確診者中，有21人都有陰性報告，比例高達六成，對防疫措施是很大的破口。除了採暫緩印尼籍移工來台，將討論PCR檢驗機構認證等配套措施。

指揮中心14日召開專家會議討論該議題，消息人士指出，印尼移工有6成持有陰性報告，但在台灣檢驗又變成陽性，當天各部會代表對此還是覺得相當不放心，陳時中會中裁決「繼續暫緩」，而且本次並未訂出期限，改為隨時看疫情況而定。

消息人士指出，印尼新冠檢驗可信度存疑，陳時中會議中也提到，如果印尼方無法找到PCR檢驗機構認證，我方也願意提供相關技術協助，包含檢驗試劑與方法的製造與示範操作，後續還要由外交單位進一步溝通。

消息人士另提到，陳時中也瞭解民眾社福移工需求，但考量整體疫情，邊境還是要做好把關，勞動部則承諾回去後繼續研擬相關配套措施。