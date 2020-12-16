想回家！澳門生連署「放寬隔離」遭拒...指揮中心：比照商務也沒用

▲秋冬專案明上路，進出桃機強制戴口罩 入境、轉機要附核酸報告。（圖／桃機提供）



記者謝承恩／綜合報導

新冠疫情在全球延燒近一年，台灣謹守防疫國門，卻也讓境外生不敢回家！日前在台港澳生更表示，想利用寒假回台，但往返兩地至少要隔離28天，等於寒假完全報銷，希望台、澳政府放寬澳門在台學生的入境防疫措施。指揮中心對此回應，新冠疫情的變化多端，雖然澳門已被列為低風險區，仍不能鬆懈，暫不考慮開放。

明年1月寒假將至，澳門學生因疫情無法返鄉將近一年，但要能順利回台，還得必須考慮台、澳政府的14天隔離檢疫規定，往返兩地總計需要隔離28天，寒假幾乎都在防疫旅館度過，還會影響開學時程。台澳門學生便表示，港澳已連續164天無境外輸入病例報告、死亡病例，且所有病人已全部出院，應屬低風險區域，盼能放寬防疫規定。

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▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

對此中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，現在新冠肺炎在全球的疫情變化多端，都需要持續的監測、不能鬆懈，目前也沒有收到澳門政府的通知與討論，台灣現階段並不考慮開放。然而澳門學生也質疑，為何不能比照商務人士，只要來自低風險地區，可透過核酸檢測縮短隔離時間？

指揮中心回應，並非只要聲稱為商務人士，防疫標準就能不受管制，依照現行規定，必須要有擔保人或公司願意出面，且入境後也不能隨意活動，就算澳門學生比照商務條件入境，也一樣會受到管制。澳門連署學生也呼籲，希望政府公佈低風險、中低風險地區的判斷標準，適當調整入境措施。

返鄉之路不只遙遠，還很燒錢！澳門學生表示，返鄉需要花上萬費用入住防疫旅館，是否能開放學生居家隔離或單人套房宿舍隔離，或准許在海外地區升學之澳門居民多次申請免費隔離。目前記者致電疫情指揮中心，等待進一步回應。