LIVE／台商疑本土感染「破口是防疫旅館」？陳時中最新說明

生活中心／台北報導

台灣今日新增2例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心將於14:00召開每周例行記者會，由指揮官陳時中親自說明個案詳情。根據指揮中心統計，目前國內累積720例確診，分別為628例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。

昨日有一例新增的境外移入為浙江台商，50多歲男性持有陰性證明返國，檢疫第12天出現症狀就醫確診且病毒量高，應發病不久，可能是境外感染的潛伏期，但也有可能是本土，要透過病毒培養釐清。有專家分析，台商是本土感染的機率高達98%，最有可能在居家檢疫期間遭到感染，儘管在防疫旅館隔離，無法得知前一個房客離開後是否徹底消毒，甚至他在旅館期間有無與其他人接觸，也有可能並沒有乖乖遵守居檢規定，到走廊或者搭電梯到附近走走等，都有可能。

針對上述議題，預料指揮中心也將在記者會上做出回應。不過，陳時中上午在立院受訪時表示，該案不能說是「疑似本土」，沒有這個條件，進一步小心釐清是必要的，所以去做一些基因序列檢查看看。另外，英國昨日搶先全球開始施打輝瑞藥廠（Pfizer）研發出的新冠疫苗，陳時中指出，英國才剛剛開始打，還沒有辦法從數據看到影響，至於台灣施打疫苗的期程，目前準備看起來6月沒有問題。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）