失蹤41天靠溪水續命！新竹男獲救頻喊餓　開口點菜：想吃雞腿便當

▲邱男到院後躺在病床上安穩睡去。（圖／家屬提供）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

新竹男子邱聖哲（37歲）11月6日闖入中橫管制區後失蹤長達41天，今（16日）終於傳來好消息，一名獵人上山打獵時意外在廢棄電廠後方山洞發現邱男身影；警方獲報後立即上山查看，確認該名男子就是邱男無誤，立即將他揹下山並送往醫院治療。邱男到院後表示肚子很餓，吃了雞腿便當、清粥小菜，看來食慾不錯，確切身體狀況將再深入檢查了解。

邱男被警方尋獲時還在山洞裡呼呼大睡，警方環顧四周，幾乎空無一物，僅有一張黃色睡袋勉強提供保暖；邱男向警方表示，這段時間自己靠著喝溪水度日，體重暴瘦20公斤。警消見邱男雖能對答、且意識清楚，但身體十分虛弱，在給予礦泉水、餅乾充飢後，立即揹負邱男下山，並送往醫院治療。

▲警消尋獲邱男時，先給予礦泉水、餅乾充飢。（圖／記者白珈陽翻攝）

邱男到院後頻頻向家人喊餓，想要吃東西，先吃了雞腿便當、花生湯等，今上午早餐又吃了清粥、地瓜葉、高麗菜等，全是邱指定要吃的食物。就目前情況看來，邱並無明顯外傷，精神狀況、食慾都不錯，而確切身體恢復情況，將待院方進一步檢查後再做了解。

►快訊／奇蹟！新竹邱男中橫失蹤41天 谷關山洞內尋獲

▼楊姓獵人15日晚間偶然在一處山洞中發現邱男。（圖／記者白珈陽翻攝）

▼邱男這41天靠著喝溪水度日，暴瘦20公斤。（圖／記者李忠憲翻攝）