▲漁業署「金鑑漁港」全國選拔，新北榮獲澳底3星、富基1星肯定。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院農委會漁業署2020年6月至10月舉辦「金鑑漁港」選拔，評鑑結果14日出爐，新北市提報參加評鑑的澳底漁港獲得最高3星殊榮及漁作薪傳獎，富基漁港獲得1星的肯定！當日在行政院農業委員會授獎，分享喜悅，也感謝各位市民朋友的支持鼓勵，想要「逛漁港，吃海鮮」的朋友們，來新北金鑑級的澳底和富基漁港就對了！

新北市漁業處表示，澳底漁港為貢寮區的漁業重鎮，市府自2019年起推動「來新北，嗨漁港」計畫，澳底漁港已逐漸變身，包含岸水岸電設施完備、完成漁港牆面彩繪，以生動活潑的海洋生物圖案點綴漁港，吸引民眾打卡拍照，漁港環境更在市府、漁會及當地漁民努力下保持整潔乾淨，讓到訪澳底漁港的遊客有個舒適的遊憩環境。

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▲新北市富基漁港榮獲1星。

新北市漁業處說，產業發展上，在新北市與貢寮區漁會的共同努力下，推動在地水產的行銷，例如最著名的「貢寮鮑」品牌，以及石花菜、麒麟菜、鯖魚、白帶魚等各季節盛產的水產品，12月19日澳底漁貨直銷中心將舉辦開幕暨貢寮鮑產地活動，歡迎市民朋友一起來澳底，逛漁港、享用最在地的海鮮。

富基漁港位於新北市石門區富基里，是萬里蟹最重要產地之一，坐落於北海岸風景特定區內，民眾來北海岸一遊，除了可以欣賞臺灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等美景外，也可至白沙灣、中角灣玩水衝浪，地理位置絕佳，並可到北海岸著名的富基漁市參觀消費，墨西哥帽的外型與販售各式新鮮海產，提供遊客來拍照打卡及品嚐現流海產的好去處，歡迎民眾來北海岸走一趟富基漁市吃海鮮、賞海景！

▲新北市澳底漁港榮獲3星。

農業局長李玟表示，市府推動「來新北，嗨漁港」計畫，在設施及環境條件共同營造下，讓漁港不再只有傳統漁作功能，更是民眾朋友出遊觀光的打卡景點。感謝本次「金鑑漁港」參與投票民眾的肯定，也謝謝主辦單位漁業署舉辦本次的評鑑，推廣新北優質漁港，歡迎市民朋友一起揪團來漁港拍照打卡，來澳底享用在地優質貢寮鮑，來富基漁港品嘗遠近馳名萬里蟹！

▲「金鑑級」的貢寮在地水產品，歡迎民眾來澳底漁港嚐鱻。



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