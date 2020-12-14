新北與雲林產地有約　「有標示、好安心」共享台灣好豬

▲新北市長侯友宜（右1）、雲林縣長張麗善（右2）、肉多多集團公關經理徐家瑜、新北市議員洪佳君（左2）及新北市議員江怡臻（左1）共同力推販售國產豬肉店家自主標示是否含有萊克多巴胺。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜14日前往知名連鎖火鍋餐廳，與雲林縣長張麗善一起共進午餐，用行動支持國產好肉。雲林縣長張麗善表示，雲林為我國養豬大縣，講到豬肉，第一個聯想到的地方就是雲林。雲林縣政府主動積極的輔導養豬產業，站在第一線做把關，豬隻從飼養到屠宰的過程都有嚴密的監控，為的就是讓消費者可以安心品嘗餐桌上每一塊肉的美味。

侯友宜表示，因應政府2021年開放含萊克多巴胺豬肉進口，自2021年元旦起販售或供應含豬肉及其食品，均須依法清楚標示原產地；新北市18家肉品進口商已自律宣示不進萊豬，新北市也同步修正了新北市食品安全衛生管理自治條例。

▲新北市長侯友宜力推店家自主標示，讓民眾安心。

侯友宜說，2021年起瘦肉精必須零檢出。使用進口豬肉之餐飲店家須透過檢驗確認並標示「不含萊克多巴胺」資訊，讓消費者可以依據自己的喜好來選擇最適合的肉品做享用，吃得美味、更要吃得透明、吃得安心。

農業局表示，國產豬肉產銷過程透明，具有安心、可追溯的優點，並且產地到餐桌距離短，能在最佳賞味期品嘗口感扎實味道鮮美的豬肉，鼓勵消費者自明年起可以認明豬肉產地來源，多多支持新鮮美味的國產豬肉，以行動來共同守護我國養豬產業。

▲店家自主標示所提供之豬肉是否含有萊克多巴胺。



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