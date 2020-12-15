▲新北滅「紅荒」不怕紅火蟻婚飛，專管中心洪勝雄規畫防治全國之冠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區墓園2020年11月間發現紅火蟻入侵，墓園管理方隨即通報新北市政府紅火蟻專管中心協助防治，防治人員前往現地勘查，於該墓地發現約有二十多處蟻丘，危害面積達5公頃，因此立即施灑藥劑防治以策安全、教導墓地管理人員正確的施藥方式、防治觀念，並於12月開始進行每月監測作業，以縮減蟻害範圍，使民眾祭拜時，不受紅火蟻的侵擾。

入侵紅火蟻喜歡在陽光明媚的開闊地築巢，因此山明水秀的墓園是紅火蟻侵害的重要地點之一。以新北市三峽區墓園為例，經防治人員調查，該地蟻害發生原因為紅火蟻之自然擴張−婚飛（雌蟻與雄蟻飛至空中之交配行為）所造成。

▲新北入侵紅火蟻。

新北市政府紅火蟻專管中心依據紅火蟻防治標準作業程序進行防治，並教導該墓地管理員正確的紅火蟻防治方法：1、先於紅火蟻發生區、防治現場標明警示，以防民眾誤踩蟻丘；2、均勻撒佈生長調節劑型餌劑，經2至4週後再施撒毒殺型餌劑來進行有效防堵。

後續採跨單位整合防治，由新北市民政局協助該墓園防堵紅火蟻侵害，落實勘查、管制、防治、監測、解列等作為，以此減少蟻害，讓新北市民能安然寧靜的掃墓、祭拜先祖。

三峽該墓地管理員表示，在做墓園的日常環境清理時，時常需要修剪植栽，而紅火蟻常常出現在植被附近，所以在工作上真的造成很大的困擾，但經過防治人員的解說後，就了解如何在工作時保護好自己，以及如何正確的施灑藥劑防堵火蟻，讓來園區的大家可以安心掃墓。

▲三峽區該墓園之紅火蟻警示旗。

新北市紅火蟻專管中心執行秘書洪勝雄表示，紅火蟻的防治時程為半年一期，因此在清明時節到來前，我們必須提前做好墓園地區的紅火蟻防治，以免造成不必要的損害，新北市府會積極消滅「紅」荒，讓民眾安心掃墓免驚慌。同時也提醒市民朋友，不只是墓園地區，只要發現疑似紅火蟻，請立即通報並且遠離該地，後續專管中心將會前往現地勘查、管制，並協同權管單位進行防治、監測以讓該地解除列管。

洪勝雄表示，2020年新北市政府徹底執行「都會解列，偏鄉圍堵」之紅火蟻防治政策，並整合防治圖資，將防治面積減少了3000多公頃。另外，統計至10月底新北市完成紅火蟻防治解列之面積為171.7公頃，預計年底解列面積達200公頃以上，皆是全國縣市政府自主規劃防治紅火蟻之冠。

洪勝雄提醒民眾，若發現疑似入侵紅火蟻，可撥打國家紅火蟻防治中心防治專線：0800-095-590亦可至國家紅火蟻防治中心網站進行線上通報，另外，新北市民可撥打：1999、02-2960-3456，將有專業防治人員協助處理。

▲三峽區該墓園之紅火蟻警示旗。



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