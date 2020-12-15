亞洲．矽谷計畫-強化物聯網資安防護　台達取得UL IoT安全評等驗證

▲農譯科技榮獲「物聯網系統層級資安防護標章」 (左：亞洲．矽谷計畫執行中心闕河鳴人資長。（圖／亞洲．矽谷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「亞洲．矽谷計畫-強化物聯網資安防護」全期成果發表會暨授證典禮，15日於桃園「亞洲．矽谷」辦公室舉行。會中發布電信技術中心(TTC)成功輔導台達電子「藍牙智慧燈具」、取得國內首張國際UL IoT安全評等，成為全球首個獲得UL IoT安全評等驗證的智慧燈具，幫助企業接軌國際，開拓海外市場，達成「臺灣品牌、資安確保的佈局」。

此外，新創團隊農譯科技「AgriTalk 農譯科技全方位智慧農業AIoT系統」、亦取得國內首座物聯網系統層級資安防護S-IoT標章，可以提供客戶安全有效的農業AI管理系統。

▲「亞洲．矽谷計畫-強化物聯網資安防護」全期成果發表會暨授證典禮。（圖／亞洲．矽谷提供）

亞洲·矽谷計畫執行中心李博榮行政長表示，UL IoT安全評等 (IoT Security Rating) 是國際上用來評估物聯網產品資安表現的重要指標，符合全球產業框架及最佳實務，範圍從最基本的產品資安，到全面的資安能力要求，協助製造商和開發商來展現產品完成的資安盡職調查。

又，農譯科技以新一代農業設計師的角度，結合交大資訊工程及生物科技專業背景，提供嶄新全方位之5G AIoT無毒智慧農業方案。包括：電信技術中心林輝堂執行長、委辦單位國家發展委員會代表暨亞洲．矽谷計畫執行中心闕河鳴人資長、桃園市政府經發局長郭裕信、UL 副總裁暨台灣總經理陳宗弘、中華資安國際總經理洪進福，獲證單位台達張世杰經理及農譯科技林一平共同創辦人亦到場分享榮耀。

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