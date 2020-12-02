亞洲．矽谷X Aldea平台產業出題　AI解題競賽題目出爐！

▲霍安莉組長說明，工研院長期投入AI人工智慧共通基礎技術研發，打造「AIdea人工智慧共創平台」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助企業轉型升級，促成產業跨域合作，「亞洲．矽谷X Aldea平台產業出題、AI解題徵案及競賽活動」、2日舉辦解題說明會，並公布遴選出的2家出題企業和解題題目，分別是台北花市的「香水百合價量預測」及阿瘦實業的「動態足壓影像辨識」。相關解題題目及解題資料檔案公布在AIdea人工智慧共創平台，歡迎AI新創團隊或產學研界加入。

▲「亞洲．矽谷X Aldea平台產業出題、AI解題徵案及競賽活動」舉辦解題說明會。（圖／亞洲．矽谷提供）

亞洲．矽谷計畫執行中心李博榮行政長表示，許多企業雖然希望導入AI技術應用，但不熟悉AI技術如何導入，更無法找出創新解決方案。因此，希望藉由舉辦本活動，作為連結產業轉型升級需求和AI創新應用的合作平台，鼓勵國內企業運用AI新創團隊之創新解決方案，協助企業進行外部及跨域創新，全力加速AI轉型與發展，並有效促成AI新創與企業大廠合作。

▲阿瘦實業數位中心經理柴宏德表示，「動態足壓影像辨識」，希望以AI技術提升檢測準確性與門市人員服務效率。（圖／記者楊淑媛攝）

台北花市副董事長呂瀅瀅指出，台北花市主要從事切花拍賣及盆花展示交易作業，擁有全國花農供應商及大台北花卉承銷商等客戶群，是全國最有規模及最高交易量之專業花卉交易市場，營業額每年高達8億。由於香水百合品種高達上百種，台北花市每年皆須配合節慶訂定品種及價格，耗時費力。本次徵案題目定為「香水百合價量預測」，希望透過AI平台解題後，可以依節慶預測百合花品種及價格，輔助台北花市在經營決策上更有效率。

阿瘦實業數位中心經理柴宏德表示，阿瘦實業的主要品牌「A.S.O阿瘦皮鞋」成立已邁入第69年，2018年領先業界於全國門市導入「動態足壓量測」服務，利用科技創新與專業，結合全方位的足測數據，幫助顧客及時洞察足部健康問題，以選擇合適的鞋、襪和機能用品外，並從預防的角度來照顧消費者足部乃至於全身的健康。

阿瘦實業迄今已累積超過20萬筆的足部大數據，期許透過大數據的應用與AI解題，推廣足部保健新服務，發揮多元價值。本次徵案題目定為「動態足壓影像辨識」，希望以AI技術協助辨識步態影像，提升檢測準確性與門市人員服務效率，落實由零售業轉型為知識服務產業。

AIDEA 計畫主持人工研院霍安莉專案組長說明，工研院長期投入AI人工智慧共通基礎技術研發，打造「AIdea人工智慧共創平台」，主要利用各行各業在過去的數據資料，用以發展出AI人工智慧新應用服務，為台灣產業找出發展新藍海。本次徵案題目及解題競賽辦法將公告於AIdea平台網站上亞洲．矽谷專區（https://aidea-web.tw/asvda），歡迎全國廠商及學研界好手加入平台會員，與9000名專家學者一同參與解題！本次解題競賽活動預計2021年3月上旬截止，屆時將另舉辦競賽成果分享與表揚活動。

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