停車場繳費機「狂吐代幣」！他一枚一枚試超崩潰：哪個才能出去？

▲原PO拿了取幣處的綠色代幣後，發現竟還欠450元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

許多地方都有停車場，車主離開前，必須先繳費、將代幣消磁才能出去。一名男網友先前準備取車前，先到繳費機付錢、將代幣消磁，豈料錢付清以後，機器竟狂噴代幣，讓他搞不清楚到底哪枚才是屬於他的，「最後一枚一枚試」，才終於出閘門。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友全笑翻，「假一賠十」、「一個換多個也太歡樂」。

這名男網友在「爆廢公社二館」上發文表示，他日前準備離開停車場前，一如往常的到繳費機付停車費，怎料，「我投一枚停車場代幣，繳完費你吐這麼多代幣，我要拿哪一枚出停車場？」雖然有人提醒，原PO的代幣應該是取幣口前的那枚，但測試過後卻發現並非如此。

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原PO當下傻眼，機器一共多吐出7枚黃色代幣和4枚綠色代幣，他拿了「取幣處」綠色那枚的來測試，「還欠費450元！」最後，他將多吐出的那些一枚一枚投，才終於找到屬於自己的那枚「黃色代幣」，成功出閘門。

貼文曝光後，不少網友都笑噴，「投到兌幣機」、「中Bonus了」、「是不是按到777」、「全部投完了才能離場喔」、「吃角子老虎」、「全部梭哈」、「你是繳了幾百萬的停車費」、「停車場女神：你掉的是金代幣還是銀代幣」、「其實它是賓果機台」、「你不說我還以為你在湯X熊」、「全部再繳一次就可以了」。