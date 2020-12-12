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吊車碰撞廣告桿故障危及道路安全　警主動發現積極協助排除

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▲一輛大型施工吊車不慎碰撞美術館二館廣告桿，導致吊車吊桿毀損無法收回固定，二分局疏導交通，並協助吊車工人固定吊桿，迅速排除障礙，恢復道路順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一輛大型施工吊車不慎碰撞美術館二館廣告桿，導致吊車吊桿毀損無法收回固定，二分局疏導交通，並協助吊車工人固定吊桿，迅速排除障礙，恢復道路順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

一輛大型施工吊車12月1日下午2時許，不慎碰撞中西區府前路美術館二館廣告桿，導致吊車吊桿毀損無法收回固定，警二分局巡邏警員執勤中發現該吊車停放外車道，且吊桿歪斜有安全之虞，立即呼叫分局支援警力於路口疏導交通，並協助吊車工人固定吊桿，迅速排除障礙，恢復道路順暢。

▲一輛大型施工吊車不慎碰撞美術館二館廣告桿，導致吊車吊桿毀損無法收回固定，二分局疏導交通，並協助吊車工人固定吊桿，迅速排除障礙，恢復道路順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局民權所警員盧永耀、陳昱嘉於11日下午2時許擔服巡邏勤務，行經台南市中西區府前路美術二館時，發現美術館廣告桿遭破壞，且於忠義路段外車道停放一輛施工用大型吊車，因該吊車龐大車體佔去一個車道致其他用路人不易通行，立即趨前瞭解。

▲一輛大型施工吊車不慎碰撞美術館二館廣告桿，導致吊車吊桿毀損無法收回固定，二分局疏導交通，並協助吊車工人固定吊桿，迅速排除障礙，恢復道路順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經了解該吊車在美術館旁之建築工地施工後，行經美術館時吊桿不慎碰撞廣告桿，導致吊桿毀損，因該時段周邊之忠義路、府前路車流量大，且吊車吊桿傾斜搖晃，員警深怕吊桿危及用路人安危，乃立即向分局呼叫支援，於忠義路與友愛街口及忠義路與府前路口加派路口交管，協助交通疏導，盧員及陳員則協助吊車工人以繩索固定吊桿，待工人修復，復於下午3時許排除障礙，恢復道路順暢，吊車工人及現場民眾紛紛對員警積極為民服務之舉表示讚賞及感謝。

▲一輛大型施工吊車不慎碰撞美術館二館廣告桿，導致吊車吊桿毀損無法收回固定，二分局疏導交通，並協助吊車工人固定吊桿，迅速排除障礙，恢復道路順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警二分局表示，員警於勤務中發現交通障礙或車輛故障情事，應主動協助排除，並於現場加強交通疏導，妥善處置，也請民眾發生車輛故障不要慌張，儘快在車後放好警示標示物，避免發生危險，如因車輛故障導致交通阻塞，可打110請求協助，並聯絡道路救援趕快前來排除。


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