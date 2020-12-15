梅蘭妮亞為兒參訪「學費98萬」超貴私校！不甩川普　打包要搬了

▲由左至右分別是川普小兒子拜倫、川普以及梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普想盡辦法扭轉選情之際，第一夫人梅蘭妮亞卻已經著手「任期後計畫」，不僅前往佛州，參訪學費3.5萬美金（大約新台幣98萬元）的昂貴私校，替小兒子拜倫（Barron）規畫教育未來，也開始打包，準備離開白宮。

總統夫婦去年正式從紐約市遷居佛州，也被認為，將在離開白宮後移居棕櫚灘，把海湖山莊當成政治基地；如此一來，14歲的拜倫也必須離開華盛頓郊區的聖安德魯聖公會學校（St. Andrew's Episcopal School）。

《紐約郵報》八卦專欄《第六頁》（Page Six）引述知情人士說法爆料，梅蘭妮亞前往佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale），參訪高級私校「松頂學校」（Pine Crest school），光是註冊費就要價3.5萬美金，還要求附上家長的個人與商業納稅申報單。

根據「松頂學校」官方網站宣傳影片，該校教導與重視「同理心、正直與品格」。美國流行歌手亞莉安娜（Ariana Grande）、喜劇演員葛雷莫（Kelsey Grammer）與實境秀演員佛蘭克爾（Bethenny Frankel）都是知名校友。

▲川普與妻子梅蘭妮亞去年正式遷居佛州。外界認為，他們在明年1月20日以後也將落腳棕櫚灘海湖山莊。（圖／路透）



CNN日前報導，梅蘭妮亞非常想要離開華盛頓，在大選結果底定後，立刻派人調查，她離開白宮後，還能夠如何運用預算與人員，並且開始清點家具、藝術品與私人物品，決定哪些搬去川普位於紐約市的住所，哪些將要運往佛州棕櫚灘的海湖山莊（Mar-a-Lago）。一位知情人士形容，「她只想要回家」。

川普前頭忙…梅蘭妮亞背後「已經在搬東西」 熟人曝：她只想回家

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢