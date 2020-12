川普前頭忙…梅蘭妮亞背後「已經在搬東西」　熟人曝：她只想回家

▲美國總統川普還在為翻轉選局努力,第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)卻被爆料她其實「只想回家」。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

美國總統川普從大選結束以來從不承認敗選,他的妻子、美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)在公開場合也一向表示支持,然而,有媒體報導,其實梅蘭妮亞私底下的心情卻是「只想回家」,她正悄悄安排離開白宮後的事項,包含把一些物品從白宮分別運往紐約的川普大廈(Trump Tower)與佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)。

據CNN報導,在川普想盡辦法留在白宮的同時,一名熟知梅蘭妮亞心境的人士透露,梅蘭妮亞「只想回家」,而且對川普2024年可能在參選的勝選機「應該不會太順利」,甚至已經開始安排搬往佛州,包含幫14歲的小兒子拜倫(Barron Trump)轉學,以及打包白宮內的個人物品,思考哪些東西要送往川普大廈,哪些須運至佛州私人俱樂部「海湖莊園」。川普2017年入主白宮時聘僱的室內設計師,最近幾周也開始監督海湖莊園的粉刷與翻修。

▲據傳,梅蘭妮亞已經開始安排為小兒子拜倫(Barron Trump)轉學到佛州。(圖/達志影像/美聯社)

報導指出,梅蘭妮亞4月招攬共和黨全代會主席李凱利(Marcia Lee Kelly)至白宮東翼擔任無償顧問,韓裔出身的李凱利曾任職於白宮行政辦公室,因此她動用了在西翼與白宮預算管理局(Office of Management and Budget)的人脈,替梅蘭妮亞打聽「前第一夫人」是否如前總統的待遇一般,官方人事費與部分旅行開銷是由人民的稅收支付。然而,答案是除了前總統逝世後每年能領到2萬美元(約新台幣57萬元)的養老金外,前第一夫人「一毛都拿不到」。

報導稱,前總統歐巴馬與小布希的夫人都曾在離開華府後出版白宮憶錄,而且還非常暢銷。一位出版界人士透露,梅蘭妮亞也正在考慮自己是否也要出書,但可能不會是回憶錄,她傾向於以照片圖輯為主體的「咖啡桌邊書」(coffee table book),以簡介她擔任第一夫人期間的經歷。

▲據報導,若梅蘭妮亞從第一夫人的位子退下後,除非川普逝世,否則她的所有開銷將不會由納稅人支付。(圖/達志影像/美聯社)

然而,曾出版《海湖莊園:透視川普總統官邸內的權力大門》(Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace)一書的作者利默(Laurence Leamer)表示,川普一家未來搬到海湖莊園後的生活,可能不如想像中愜意,「感覺就像住在一家不錯的酒店,住一陣子還可以,但你能想像川普大半年都坐在那閒著嗎?很快就會感到被限制的。」何況,可能一天到晚都有俱樂部會員路過川普家門口,若他真的那麼富有,大可買下整座海湖莊園,改為私人住所。

