今晨12.7℃入冬新低溫　「晚間再急凍探底」北北基宜大雨

▲今晨全台冷颼颼。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年入冬最強一波冷空氣發威創最低溫！中央氣象局觀測，今天（15日）清晨全台最低溫出現在新北市石門富貴角的12.7度。氣象局預報員劉沛滕提醒，今晨和周三晨是這波冷空氣最冷時間，局部地區下探12、13度。氣象專家吳德榮說，周五晚再一波東北季風開始南下，下周一晚起至下周三天氣轉乾冷，因夜間輻射冷卻加成，早晚氣溫降得很低，至於會降度幾度，應持續觀察。

氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▼北部相當濕冷。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

氣象局也對17縣市發布「陸上強風特報」，東北季風影響，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍受到東北季風影響，今晨局部地區來到12、13度，中部以北普遍14至16度；白天北台灣高溫僅16至18度，一整天滿涼冷，中部和花蓮20度出頭，高雄、屏東和台東則可來到24度。他提醒，今晨和周三清晨最冷，周三晨局部地區也差不多12、13度。

劉沛滕說，今新竹以北、東半部和恆春半島有降雨機率，至於中南部則為多雲到晴；這波東北季風影響到周四，雨區仍以迎風面北部、東半部為主。

▲▼北北基宜大雨特報。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，周五東北季風減弱，氣溫稍回溫，僅東半部有些下雨，西半部和大台北西側多雲到晴；下波東北季風周六再增強，目前預估冷空氣強度和這波差不多，接近冷氣團的強度，持續再觀察。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，今晨截至5時北台灣受冷空氣影響，平地最低氣溫新北石門區12.8度、桃園楊梅區12.9度、新竹新豐鄉13.2度，已創入冬以來新低紀錄。而最新資料是石門區在5時20分降到12.7度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周四清晨迎風面桃園以北及東半部有局部雨，新竹以南則為晴時多雲，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；冷空氣影響，北台濕冷，其他地區早晚冷，預計平地最低氣溫約在12、13度左右，仍有續創入冬以來最低的機率，要注意保暖。

吳德榮指出，周四白天起冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，降雨範圍略減小，大台北及東半部有仍局部短暫雨，桃園以南晴時多雲；周五為空檔，各地多雲時晴，天氣回暖，僅東半部偶有零星降雨。

吳德榮提醒，周五晚再一波東北季風開始南下，天氣轉變，周六、周日氣溫逐日下降、天氣濕冷；下周一白天雨漸減少，晚起至下周三天氣轉乾冷，因夜間輻射冷卻加成，早晚氣溫降得很低，由於已是末期的模擬，會降到幾度？模式還在調整，應繼續觀察。