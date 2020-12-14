今晨13.5度越晚越冷！「入夜探底12度」凍4天　大雨熱區曝

▲今起迎風面北部、東半部又轉為有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

本周兩波冷空氣接力，越晚越冷！氣象專家吳德榮提醒，今天（14日）至周三東北季風挾冷空氣南下，今晚至周三清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，挑戰入冬最低氣溫；周五半夜起再一波冷空氣開始南下，天氣轉變。

中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋的13.5度。氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風或大陸冷氣團南下，有波較強冷空氣要來，影響到周四，今入夜到周二清晨或周三清晨是最低溫時間，北台灣下探14度，空曠地區可能13度；而到周四前，中部以北可能出現14至16度低溫。

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▲▼今水氣又增多。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今到周四降雨以迎風面北部、東半部為主，其中基隆北海岸、宜蘭和大台北山區可能有局部大雨發生機率，至於中南部則為多雲到晴。

劉沛滕表示，周五冷空氣減弱，氣溫稍回溫，但周末下一波東北季風又來，有部分資料顯示下波冷空氣可能比這波再強一些，不過，模式仍有不確定性；目前預估和這波差不多強，或是否可能達到冷氣團，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周三東北季風挾冷空氣南下，桃園以北及東半部轉有局部雨，新竹以南則為晴時多雲，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；氣溫明顯下降，北台濕冷，其他地區早晚亦偏冷，要注意保暖。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，今晚至周三晨平地最低氣溫約可降至12、13度，挑戰入冬最低氣溫；周四冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，北台仍濕冷，中南部日夜溫差大，大台北東側及東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；周五白天為短暫空檔，天氣回暖，各地多雲時晴，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮指出，周五半夜起再一波冷空氣開始南下，天氣轉變；周六、周日氣溫逐日下降，北台濕冷；下周一、下周二北台轉乾，氣溫降至最低，各地早晚很冷，由於已是末期的模擬，冷空氣會多強？會降到幾度？終究模式還在調整，應繼續觀察。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）