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今晚變天再轉雨！「入冬最低溫探12度」直逼冷氣團　下波還更強

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▲▼寒流,低溫。（圖／記者張一中攝）

▲今晚起迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增高。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／台北報導

愈晚愈冷，挑戰入冬首波大陸冷氣團！氣象專家吳德榮提醒，今天（13日）晚間冷空氣南下，周一晚至周三清晨平地最低氣溫約可降至13度左右，挑戰入冬最低氣溫；周五晚另一波冷空氣南下，雖最新模擬的強度比今晚這波還強，但會強多少？會降到幾度？仍要持續觀察。

氣象局說，今晨仍受東北季風影響，各地偏涼，低溫約17至20度；白天東北季風減弱，氣溫稍回升，北台灣及花蓮高溫約21至24度，中南部及台東23至30度。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖，降雨集中在東半部。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，白天水氣不多，桃園以北、東半部地區及恆春半島偶有局部雨，新竹以南為多雲到晴；但到了晚間天氣將有所轉變，氣溫方面是愈晚愈冷，水氣也逐漸增加，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局提醒，周一東北季風增強或大陸冷氣團南下，周二至周四東北季風或大陸冷氣團影響，周一愈晚愈冷，到了周二及周三晨間氣溫最低，屆時中部以北及東北部地區低溫約14至16度，沿海空曠地區12到13度，南部及花東18、19度；周四雖稍微回溫但感受上仍偏涼，提醒大家做好保暖工作。

氣象局指出，降雨狀況方面，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島易有降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區維持多雲到晴的天氣。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖，晚起水氣增。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周五東北季風或大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫稍回升，北東仍有斷斷續續的降雨，中南部地區天氣穩定、多雲到晴；周六東北季風將再度增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也有涼意，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，本周有兩波冷空氣，分別在今晚及周五晚南下；今晚東北季風開始南下，北台天氣轉變、氣溫下降。

吳德榮提醒，周一至周三東北季風挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷，其他地區早晚亦偏冷，要注意保暖，周一晚至周三清晨平地最低氣溫約可降至13度左右，挑戰入冬最低氣溫；周一至周三仍然是迎風面（桃園以北及東半部）有雨、背風面（新竹以南）晴時多雲的天氣。

吳德榮表示，周四冷空氣漸減弱，氣溫漸回升，天氣略好轉，西半部晴時多雲，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨；周五白天為空檔，各地晴時多雲氣溫升，東半部偶有零星飄雨的機率；周五晚起再一波冷空氣開始南下，天氣轉變，周六、周日氣溫逐日下降，雖最新模擬的強度比今晚這波還強，但是會強多少？會降到幾度？模式仍在調整中，需持續觀察。

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