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快訊／寒潮爆發！「入冬最強降溫」今晚探12度　3縣市大雨

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲新北、基隆、宜蘭大雨特報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

大雨特報，寒潮爆發！天氣風險公司總經理彭啟明表示，這波降溫是東亞入冬以來冷高壓至目前最強的一波，預期今天（14日）晚間到周二清晨，將有更多空曠區域接近 13、14度，極端的平地最低溫可能有機會到12、13度。

氣象局今上午9時半對新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風增強，今基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

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彭啟明在臉書說，周末這兩天的天氣顯著轉好，不過，有境外汙染物移入，西半部的空氣品質轉差，東部仍是良好等級，北部是普通等級，苗栗、台中市、南投及屏東是敏感族群不健康等級，彰化以南到高雄是對所有族群不健康等級。

▼今晨0時至10時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，這波境外污染配合上本地天氣因素及累積的本地污染，預計等到晚上開始，冷空氣增強有機會減緩；不過，中南部會較晚一點，可能要到周二、周三才會逐步緩和，這幾天降溫又有髒空氣，提醒敏感族群要提高警覺。

彭啟明提醒，這波降溫是東亞入冬以來冷高壓至目前最強的一波，冷空氣直衝中國南方到日本、韓國，對岸已經用寒潮爆發來形容，零度的霜凍線已經越過長江流域，上海也降到零度以下，廣東、福建也只剩下個位數字，降雪的雪線已經到貴州、湖南南部、江西及浙江北部，非常的冷。

彭啟明表示，不過趨勢上來看，冷空氣越過台灣海峽似乎力道削弱不少，今清晨台灣平地空曠地區的低溫，有些地方已經降到13、14度，預期今晚到周二清晨，將有更多空曠區域接近13、14度，極端的平地最低溫可能有機會到12、13度，北部都會地方降到14、15度，這指的是清晨夜晚最低溫。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明說，北部白天回溫有限，今到周四大約只有16至19度，同時雲量較多，迎風面的東北部、新北市的東北角到基隆、宜蘭、花蓮，仍有地形上的陣雨，其他北部到桃園或新竹是偶飄雨，預期這幾天都類似。

彭啟明指出，這次中部也有降溫，不過相對仍晴朗，仍會感受到降溫的早晚寒意，務必要多件穿著，溫度只有16至23度；南部則影響較少，還有17至26度，要留意農漁業的較低溫，仍需要注意。

彭啟明表示，這波的降溫主要影響到周三、周四，周四白天到周五是回溫北部轉晴的時期，有點類似這周六、周日的情境；但周五下半天到周末又會再降溫，也是類似這幾天低溫情境，然後再度回溫，下周仍有波強冷空氣再度接近，近期就是一周一到兩波，或是兩周三波冷空氣影響台灣。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風或大陸冷氣團南下，有波較強冷空氣要來，影響到周四，今入夜到周二清晨或周三清晨是最低溫時間，北台灣下探14度，空曠地區可能13度；而到周四前，中部以北可能出現14至16度低溫。

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