入冬最冷時刻降臨！今晚低溫跌至13°C　下波冷空氣也強逼冷氣團

▲冷空氣強襲今晚降溫，北部最冷剩13度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

入冬最冷時刻降臨！氣象局指出，這波東北季風強度逼近冷氣團，今晚至明晨、明晚至周三清晨是影響最明顯的階段，中部以北及東北部地區低溫約14至16度，南部及花東18、19度，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些約13度。另外，下一波冷空氣周六襲，強度預計跟這波差不多。

氣象預報員葉致均表示，東北季風影響，北台灣今晚低溫14-15度，其他地區16-19度，今晚至明晨、明晚至周三清晨是最冷的時候。周四以前北部高溫也僅17-19度，整天偏涼，其他地區則為24-26度。

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▲本周有2波接近冷氣團強度的冷空氣來襲，僅周五短暫回溫。（圖／記者李毓康攝）

周四白天起，東北季風減弱，高溫會漸回升，但以周五回溫比較明顯，北部高溫約回升到22度，中南部25-27度。但緊接著下一波冷空氣將在周六來襲。

氣象局預估周六冷空氣強度也逼近冷氣團等級，北部高溫再度下降至20度左右，低溫約16-17度，中南部白天高溫影響不大，約24-26度，低溫則約17-20度。

▲一周溫度趨勢圖。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，未來一周降雨區域以北部、東半部及恆春半島為主，其中，基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭容易有較大雨勢發生。

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